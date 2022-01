Rissa all’uscita della Metro B a Roma: tre ragazzi arrestati, si prendevano a bottigliate Rissa all’uscita della stazione della metro B Magliana a Roma. Protagonisti della vicenda sono quattro ragazzi peruviani di età compresa tra 25 e 35 anni.

A cura di Enrico Tata

Rissa all'uscita della stazione della metro B Magliana a Roma. Stando a quanto si apprende, protagonisti della vicenda sono quattro ragazzi peruviani di età compresa tra 25 e 35 anni. Armati di cocci di bottiglia, hanno cominciato a picchiarsi. Tre di loro sono stati arrestati per rissa aggravata. Sul posto sono intervenuti i poliziotti dei commissariati Tor Carbone, Colombo ed Esposizione.

Un ragazzo sarebbe stato soccorso dai sanitari del 118 e accompagnato in codice giallo all'ospedale Sant'Eugenio. Il quarto ragazzo, invece, è riuscito a scappare e ancora non è stato rintracciato. Sono ancora in corso le indagini per accertare i motivi della violenta lite scoppiata tra i quattro ragazzi.