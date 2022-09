Rissa a Trastevere, tre turisti aggrediscono una persona senza fissa dimora: denunciati Tre turisti americani si sono scagliati contro un senzatetto che aveva ferito uno di loro con una bottiglia: denunciati per lesioni aggravate.

A cura di Beatrice Tominic

Movida a Trastevere (Immagine di repertorio)

Si sono scagliati contro un senza fissa dimora dopo che aveva ferito uno di loro con un coccio di bottiglia: è successo nel quartiere di Trastevere qualche sera fa, nella notte di mercoledì scorso, 14 settembre 2022. I tre hanno iniziato a litigare con l'uomo, un cittadino albanese che vive senza fissa dimora, a piazza Trilussa, cuore pulsante della vita notturna della zona, fra le più conosciute a Roma. I turisti, tutti provenienti dall'America, sono stati denunciati dai carabinieri con l'accusa di lesioni aggravate nei confronti dell'uomo senza fissa dimora, anche lui accusato dello stesso reato per il comportamento tenuto prima che scoppiasse il pestaggio.

La rissa a piazza Trilussa

Come scrive il Corriere della Sera, non si conoscono ancora le ragioni che hanno portato alla rissa: la lite è nata per motivi ancora da verificare. Il primo a colpire uno dei turisti è stato l'uomo, visibilmente ubriaco, che vive come senza fissa dimora con un coccio di bottiglia, dopodiché i tre si sono scagliati contro di lui e un altro senzatetto che si trovava in sua compagnia. La rissa ha visto coinvolti tutti e cinque, i tre turisti di 34, 30 e 27 anni e le due persone senza fissa dimora.

L'arrivo delle forze dell'ordine

Alcuni passanti, che si sono accorti di ciò che stava succedendo, hanno allertato immediatamente le forze dell'ordine, segnalando la situazione al numero di emergenza unico nue 112. In breve tempo alcune pattuglie della Compagnia di Trastevere hanno raggiunto il posto e hanno ricostruito l'intera vicenda, comprendendo subito le responsabilità dei senza fissa dimora e anche dei tre turisti americani.

Le persone ferite sono state prima portate in ospedale per le cure necessarie: uno dei tre turisti, però, è stato trattenuto in osservazione per i tagli causati dalla bottiglia rotta con una prognosi di 10 giorni. Non si esclude che per le persone denunciare possano scattare nuovi provvedimenti relativi all'allontanamento dal centro storico.