in foto: (La Presse)

Difficoltà nella gestione degli spazi dell'ospedale e sovraccarico dei pazienti Covid. Sono alcune delle problematiche emerse dai racconti degli operatori sanitari in servizio al San Camillo arrivate al sindacato Usb, che lo ha definito "una giungla disorganizzata trasformata in ospedale Covid". Il sindacato ha denunciato ciò che sta accadendo in questi giorni, e si è dato appuntamento per venerdì 30 ottobre alle ore 10 sotto alla Regione Lazio. Episodi che coinvolgono gli infermieri che dal campo hanno lanciato messaggi preoccupati sulle modalità di organizzazione dell'emergenza. "Siamo diventati ospedale Covid. Senza stanze né presidi, ma Covid. I reparti Covid sono stati organizzati nel padiglione Marchiafava, trasferendo le pneumologie e l'ambulatorio oncologico" racconta un infermiere del San Camillo. Nel pronto soccorso del nosocomio della Circonvallazione Gianicolense gli spazi sono suddivisi in area rossa (emergenza), area verde (non urgenza), area gialla (isolamento Covid). "L’area gialla dovrebbe avere un sistema di pressione negativa che sarebbe fondamentale per disperdere il virus nell’aria esterna – spiega l'infermiere – Ovviamente non è così". Stesso discorso per le aree dove avvengono vestizione e svestizione di medici e infermieri.

Nessun percorso dedicato ai pazienti Covid

"Il personale del pronto soccorso è dotato di semplici camici ma di nessuna tuta biologica. La zona pre-triage è l'unica entrata attraverso la quale passano tutti – spiega l'infermiere – Nessun percorso dedicato, né in entrata né in uscita. Il personale dell'ambulanza interna che ricovera i positivi dal pronto soccorso al padiglione Marchiafava, adibito a Covid, è l’unico dotato di tuta biologica e di tutti i dispositivi necessari, mentre il paziente positivo trasportato ha esclusivamente mascherina chirurgica. Le barelle di contenimento promesse a marzo non sono mai arrivate".

Aumentano i lavoratori positivi

Come rende noto il sindacato Usb aumentano giornalmente i contagi tra i lavoratori dell'ospedale San Camillo: sabato scorso erano 7 solo nella medicina d'urgenza. "Al pronto soccorso praticamente ogni giorno i test rapidi svelano un paio di nuovi positivi"