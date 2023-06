Rischia di morire intrappolato in un sottopassaggio allagato, lo salvano i pompieri con un gommone II fatto è accaduto intorno alle 20 di ieri, lunedì 12 giugno, in un sottopassaggio della ferrovia in via Dormigliosa, al confine tra i comuni di Latina e Sermoneta.

A cura di Enrico Tata

Rischia di morire affogato in un sottopassaggio completamente allagato. Rimasto intrappolato con la sua auto, un ragazzo di 20 anni è stato salvato da una squadra di vigili del fuoco a bordo di un gommone. II fatto è accaduto intorno alle 20 di ieri, lunedì 12 giugno, in un sottopassaggio della ferrovia in via Dormigliosa, al confine tra i comuni di Latina e Sermoneta.

A causa delle abbondanti piogge cadute nel pomeriggio di ieri, il tratto di strada percorso dal giovane era totalmente allagato, con oltre un metro d'acqua sulla carreggiata. Necessario, quindi, l'utilizzo di un gommone di salvataggio. A bordo il personale dei pompieri in tenuta di autoprotezione in ambiente acquatico. Comprensibilmente spaventato, il ragazzo è stato messo in salvo e per fortuna le sue condizioni di salute sono buone. Come si vede nella foto diffusa dai vigili del fuoco, il 20enne era salito sul tetto della vettura per cercare di non finire in acqua.

A Roma oltre 100 interventi in serata e nella notte per allagamenti e alberi caduti

Il maltempo si è abbattuto tanto sulla provincia di Latina quanto su quella di Roma. Il comando provinciale dei vigili del fuoco della Capitale segnala di aver portato a termine circa 100 interventi tra il tardo pomeriggio di ieri e la notte. I danni maggiori si sono verificati nella periferia Sud Est della Capitale e in alcune zone dei Castelli Romani, dove un violento nubifragio si è abbattuto a partire dalle ore 19. I pompieri sono intervenuti soprattutto per allagamenti, danni causati dall'acqua e alberi caduti o pericolanti. Le squadre inviate sul posto hanno lavorato fino alle prime luci dell'alba.