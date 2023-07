Rischia di morire annegato in mare a Montalto di Castro: assistente bagnante salva un 17enne Un 17enne ha rischiato di morire annegato in mare a Montalto di Castro. A salvarlo è stato l’assistente bagnante, che si è tuffato e lo ha riportato a riva.

Momenti di paura in mare a Montalto di Castro in provincia di Viterbo, dove un ragazzo di diciassette anni ha rischiato di morire annegato. Un episodio, l'ennesimo di questa stagione, che sarebbe potuto finire in tragedia, ma l'assistente bagnante di turno lo ha raggiunto e gli ha salvato la vita. I fatti si sono verificati nel pomeriggio di venerdì 7 luglio, il pericolante è un giovane originario della Tunisia. Secondo quanto ricostruito finora erano da poco passate le ore 17 quando il ragazzo stava facendo il bagno. Improvvisamente si è accorto che non riusciva più ad uscire dall'acqua e che la corrente lo stava trascinando sempre più al largo.

Ad accorgersi che si trovava in difficoltà è stato l'assistente bagnante dello stabilimento balneare ‘Il Cambusiero'. Ben formato alla pratica del salvataggio in mare, l'assistente bagnante non ha esitato un momento, è entrato in acqua e lo ha raggiunto in pochi secondi. Lo ha afferrato e riportato in sicurezza a riva. Nel frattempo dallo stabilimento hanno chiesto l'intervento di un'ambulanza, che è giunta con il personale sanitario a bordo. I paramedici hanno accertato che il giovane stesse bene.

Lo hanno preso in carico e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Tarquinia, per sottoporlo agli accertamenti del caso. Da quanto si apprende grazie al pronto intervento dell'assistente bagnante non rischia di morire. Presenti sulla spiaggia anche i militari della Guardia costiera. Non è la prima volta in questa stagione che accade un episodio del genere: già lo scorso martedì lo stesso assistente bagnante è intervenuto per recuperare in mare un altro minorenne, probabilmente colto da un malore mentre faceva il bagno.