Rischia di annegare nella piscina della nave da crociera: bimbo trasferito d’urgenza a Roma Il bimbo è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico Bambino Gesù. È fuori pericolo di vita.

A cura di Enrico Tata

Un bambino di nove anni di nazionalità statunitense ha rischiato di annegare nella piscina della Carnival Pride, la nave da crociera dove si trovava insieme alla sua famiglia. Stando a quanto si apprende, il piccolo sarebbe caduto all'interno della vasca. Soccorso dal medico di bordo, il bimbo è stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Prima è stato prelevato dalla motovedetta Cp831 della Capitaneria di porto di Roma Fiumicino e poi, accompagnato dalla mamma, è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Secondo quanto si apprende, è fuori pericolo di vita.

In seguito all'incidente avvenuto a bordo della Carnival Pride, stato allertato l'ufficio emergenza dell'ambasciata Usa per l'assistenza dei cittadini di nazionalità statunitense. Come detto, fortunatamente il bimbo è fuori pericolo di vita. Non è chiaro se potrà riprendere, nelle prossime ore, la crociera insieme ai suoi genitori.

La Carnival Pride era diretta a Mikonos e a Santorini in Grecia

La nave da crociera Carnival Pride è partita da Civitavecchia il primo ottobre ed è diretta, come prima tappa, all'isola di Mikonos, Grecia, e poi a Santorini, ad Atene, a Efeso in Turchia, per poi tornare verso l'Italia toccando Messina, in Sicilia, e Napoli.

Carnival Pride, si legge sulla pagina Wikipedia dedicata, "è una nave da crociera della Carnival Cruise Lines, facente parte della Spirit Class. Registrata a Panama, come la sua gemella che l'ha preceduta è una nave Panamax, cioè una nave che, per le sue dimensioni, può transitare attraverso il canale di Panama". È stata varata a marzo del 2001.