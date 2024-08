video suggerito

Rischia di annegare in mare ad Ostia: 39enne salvato da due poliziotti fuori servizio Si trovavano in spiaggia, liberi dal servizio, quando si sono accorti del trentanovenne in difficoltà fra le onde. Ed è scattato l’allarme. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Paura ad Ostia, sul litorale romano, dove un uomo ha rischiato di perdere la vita annegando fra le onde. È accaduto mercoledì scorso, 31 luglio 2024, sulla spiaggia libera all'altezza di piazzal Gasparri. L'uomo, un trentanovenne, si era da poco immerso in acqua pronto per un bagno, quando la corrente ha iniziato a mandarlo al largo, sempre più lontano dalla riva.

Rischia di annegare ad Ostia

Si era tuffato in mare ad Ostia, ma poi è stato portato al largo dalla corrente. È successo ad un bagnante del lido di Ostia nel primo pomeriggio di mercoledì scorso, all'altezza di piazza Gasparri. Nel frattempo, nella stessa spiaggia libera, erano presenti anche due agenti della polizia del X distretto di Ostia, in quel momento liberi dal servizio. Sono loro che, ad un certo punto, si sono accorti della presenza in lontananza di un braccio alzato, fra le onde. Hanno intuito il pericolo ed hanno immediatamente fatto scattare l'allarme per salvarlo.

L'intervento dei poliziotti

I due agenti non hanno esitato e si sono immediatamente buttati in acqua per salvarlo. La corrente aveva già trasportato il trentanovenne a 20 metri dalla riva, quando lo hanno bloccato. Lo hanno poi portato sulla spiaggia, dove sono state eseguite le prime manovre per la rianimazione. L'uomo si è presto ripreso: è stato proprio questa prontezza a salvargli la vita. Subito dopo è stato affidato alle cure degli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Il trentanovenne è risultato essere ubriaco al momento del soccorso in mare: è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Grassi di Ostia, dove è stato medicato e poi dimesso.