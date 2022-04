Ripulita dai rifiuti la spiaggia di Coccia di morto, quella del film ‘Come un gatto in tangenziale’ “Anni fa quella di Coccia di Morto era la spiaggia più sporca d’Italia. Oggi non più cosi’! Un luogo reso celebre a livello nazionale grazie alla pellicola “Come Un Gatto In Tangenziale”, ma che noi vogliamo ancor più valorizzare”, ha dichiarato il vicesindaco di Fiumicino.

A cura di Enrico Tata

I volontari di Legambiente hanno ripulito da detriti e rifiuti la spiaggia libera di Coccia di morto, che si trova tra Fiumicino e Focene. Legambiente e l'amministrazione comunale hanno firmato un accordo per la pulizia, a cadenza mensile e per sei mesi almeno, di quattro spiagge e delle dune del paese del litorale romano. "Da Coccia di Morto a Macchia Grande fino a Palidoro, abbiamo presentato oggi il protocollo d'intesa con Legambiente Onlus per la tutela ed il recupero delle spiagge in zone di riserva. Luoghi da custodire e rilanciare per il turismo ambientale e di prossimità", ha spiegato il vice sindaco di Fiumicino, Ezio di Genesio Pagliuca.

Ad effettuare gli interventi di pulizia saranno i Giovanni Legambiente Lazio, i volontari del WWF Litorale Romano, i volontari del Cigno Verde, il Circolo Legambiente Fiumicino, le ragazze e i ragazzi dell'Istituto Comprensivo Statale Maccarese. "Anni fa quella di Coccia di Morto era la spiaggia più sporca d'Italia. Oggi non più cosi'! Un luogo reso celebre a livello nazionale grazie alla pellicola "Come Un Gatto In Tangenziale", ma che noi vogliamo ancor più valorizzare. Le giornate ecologiche ci ricordano quanto sia importante il rispetto e la tutela dell'ambiente. Ringraziamo Roberto Scacchi, direttore di Legambiente Lazio e le ragazze e i ragazzi di Legambiente Fiumicino, sempre in prima linea nel testimoniare il loro impegno per la cura del nostro territorio", ha detto ancora il vicesindaco.

La spiaggia, come ricordato, è diventata famosa grazie al film ‘Come un gatto in tangenziale', con Antonio Albanese e Paola Cortellesi. In contrapposizione alla tranquilla spiaggia toscana di Capalbio, frequentata dai vip, la spiaggia di Coccia di morto era rappresentata come una spiaggia popolare, sempre affollatissima. Nel sequel del film è addirittura entrata a far parte del titolo della pellicola, ‘Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di morto'.