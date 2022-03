Rimozione bomba alla Cecchignola: domani dalle 7.30 evacuata l’area, chiusure e linee bus deviate Dalle ore 7.30 della mattina la zona della Cecchignola viene evacuata per garantire l’incolumità di cittadini e cittadine durante le operazioni di brillamento di un ordigno bellico rinvenuto lo scorso 28 febbraio.

Sono programmate per la giornata di domani, domenica 13 marzo 2022, le operazioni di brillamento per l'ordigno bellico rinvenuto nella zona della Cecchignola a fin febbraio: nel corso dell'intervento, a partire dalle ore 7.30 fino alle ore 11 circa, è stata predisposta l'evacuazione dell'intera area.

Come viene comunicato con un avviso alla cittadinanza a tutela della pubblica incolumità dal Comune di Roma, infatti, la zona della Cecchignola domani viene evacuata dalle prime ore della mattina: "È stata disposta l'interdizione di ogni presenza umana all'interno del perimetro di sicurezza definito dal personale militare, per le operazioni di brillamento di un ordigno bellico rinvenuto in via della Cecchignola 281. Il perimetro di sicurezza per il quale vigerà il divieto di presenza, circolazione, sosta o stazionamento e all'interno del quale opererà l'obbligo di evacuazione, interessa l'area ricadente in un raggio di 184 metri da via della Cecchignola 281. Entro le ore 7,30 di domenica 13 marzo 2022, le persone presenti nella zona, dovranno obbligatoriamente allontanarsi dall'area interessata."

Cosa fare prima dell'evacuazione

Prima di evacuare l'intera area e lasciare le proprie abitazioni, i cittadini e le cittadine residenti devono assicurarsi di chiudere il rubinetto del gas, lasciare aperti i vetri delle finestre e chiudere serrande e tapparelle. Inoltre, come ricordato nell'avviso alla cittadinanza, i e le residenti della zona nella mattinata di domani devono attenersi a tutte le disposizioni già comunicate dal Campidoglio e a quelle impartite dal personale delle forze di polizia presenti sul posto.

Strade chiuse e linee deviate

Nel corso della rimozione dell'ordigno bellico, oltre alle zone evacuate, sono previste chiusure su via di Tor Pagnotta, da via del Bel Poggio a piazza dei Carabinieri in via della Cecchignola, da via degi Bersaglieri a via Castel di Leva.

Per quanto riguarda il percorso dei mezzi pubblici, invece, è già disposta la deviazione della linea C11 per via dei Bersaglieri, in direzione dei due capolinea e della linea 218 in entrambe le direzioni su via Ardeatine, saltando 17 fermate su via della Cecchignola e altrettante su via di Castel di Leva. La linea 789F, infine, limita il suo percorso a viale dell'Esercito/piazza dei Carabinieri e non raggiunge il capolinea di Fosso di Fiorano.

La bomba rinvenuta in via della Cecchignola

L'ordigno bellico per cui è stata organizzata l'evacuazione di domani è stato rivenuto nella giornata del 28 febbraio scorso, con una segnalazione arrivata alla Questura alle ore 16. La bomba, un ordigno inesploso risalente, probabilmente, alla Seconda Guerra Mondiale, si trova all'altezza del civico 281 di via della Cecchignola, a circa una 7oina di metri dalla rotonda che collega la strada a via di Tor Pagnotta. Il primo intervento, che ha coinvolto agenti della Polizia di Stato, i militari del VI Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito e gli artificieri, si è svolto lo stesso giorno del ritrovamento: l'area è stata immediatamente transennata e interdetta al transito di pedoni e veicoli.