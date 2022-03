Trovato un ordigno bellico a Cecchignola: strade chiuse al traffico e area off limits Esercito e Polizia di Stato hanno lavorato per rimuovere un ordigno bellico trovato a Cecchignola. Chiusa al transito di veicoli e pedoni via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Via della Cecchignola e via di Tor Pagnotta sono chiuse nei tratti interessati, perché è stato trovato un ordigno bellico. Il rinvenimento risale al pomeriggio di ieri, lunedì 28 febbraio, quando è arrivata la segnalazione in Questura alle ore 16. L'ordigno si trova precisamente a 70 metri di distanza dalla rotonda, in prossimità della caserma, all'altezza del civico 281. Come comunica Luceverde Roma rispetto alla viabilità stradale, in via di Tor Pagnotta la chiusura riguarda il tratto compreso tra viale dell'Esercito e via del Bel Poggio, mentre via della Cecchignola quello tra via dei Bersaglieri e via di Castel di Leva. I residenti sono stati attirati dalle chiure stradali edal dispiegamento di forse dell'ordine, domandandosi anche sui social network cosa fosse successo.

Artificieri ed Esercito alla Cecchignola per rimuovere l'ordigno bellico

Arrivata la segnalazione, ieri pomeriggio sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato con diverse volanti, che hanno piantonato la zona e gli artificieri, stamattina presto intorno alle ore 7 li hanno raggiunti i militari del VI Reggimento Genio Pionieri dell'Esercito, per valutare la messa in sicurezza e attivare il protocollo. Sul posto è giunto in via precauzionale il personale sanitario 118, mentre gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del Gruppo IX Eur sono intervenuti a supporto delle operazioni, occupandosi della chiusura dell'area interessata, che è stata transennata. La zona risulta momentaneamente interdetta al transito di pedoni e veicoli. L'ordigno che si trovava nel terreno probabilmente risale alla Seconda Guerra Mondiale.