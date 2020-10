in foto: Abbonamento Atac

Per chiedere il rimborso degli abbonamenti Atac non utilizzati a causa del lockdown c'era tempo fino al 30 settembre. Alla chiusura dei termini per la presentazione, sono state elaborate circa 200mila domande, 15mila delle quali già autorizzate. Di queste, circa la metà hanno riguardato gli abbonamenti degli studenti, a cui Atac ha accordato la priorità vista la riapertura delle scuole da pochi giorni. Con il voucher che gli è stato consegnato, gli studenti hanno potuto acquistare il nuovo abbonamento ai mezzi pubblici. Atac ha informato anche che circa il 98 per cento di quasi 4.500 richieste di assistenza sono state soddisfatte entro sette giorni. "Un risultato che testimonia il grande sforzo messo in campo da Atac per gestire in tempi brevi la grande mole di istanze pervenute dagli abbonati", spiega l'azienda.

I rimborsi: prolungamento dell'abbonamento o voucher

Entro la fine dell'anno tutti coloro che avranno presentato la richiesta (e avranno soddisfatto i requisiti) riceveranno un prolungamento dell'abbonamento annuale per il periodo riconosciuto dalle norme oppure un voucher valido per l'acquisto di un altro abbonamento mensile.

"Se il tuo abbonamento, caricato su supporto elettronico, è in corso di validità e la tua richiesta di rimborso è stata accolta puoi ottenere il prolungamento del titolo, per i mesi di non utilizzo che ti sono stati riconosciuti, attivandolo sui parcometri di Atac se hai un abbonamento Metrebus Roma e le MEB Cotral se hai un abbonamento Metrebus Lazio a Zone", informa Atac.

Per quanto riguarda il rimborso degli abbonamenti mensili, Atac informa che "potrai utilizzare il voucher, riconosciuto come forma di rimborso, presso le Biglietterie Atac. Riceverai un abbonamento mensile Metrebus Lazio a Zone cartaceo con le stesse caratteristiche del titolo oggetto di rimborso" .