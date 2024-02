Rifiuti a Roma, Gualtieri: “I cassonetti saranno lavati e sanificati almeno 4 volte l’anno” Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha annunciato che i cassonetti e la loro postazione stradale saranno puliti e sanificati almeno 4 volte l’anno, per un totale di 500 operazioni al giorno. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

"Ognuno dei 48 mila cassonetti di Roma sarà lavato e sanificato almeno 4 volte l'anno, e con lui tutta la postazione stradale". Lo ha dichiarato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri in un video pubblicato su Instagram che lo riprende mentre effettua un sopralluogo a piazza Vittorio. Il primo cittadino è tornato sul tema rifiuti, da anni una spina nel fianco per Roma Capitale, spiegando che saranno puliti e sanificati almeno 500 cassonetti al giorno.

"Svuotare i cassonetti è importante ma non basta – spiega – Adesso iniziamo un nuovo servizio, che è quello del loro lavaggio e della loro sanificazione per ripulirli e per superare i cattivi odori".

"Parte un servizio che consentirà ogni giorno di pulire e sanificare 500 cassonetti – ha aggiunto Gualtieri – Sia la postazione stradale, sia il coperchio, sia tutta la parte esterna del cassonetto. Quella interna viene pulita e sanificata quando il cassonetto viene svuotato, ma non basta se fuori rimane lo sporco e il cattivo odore". Proprio il cattivo odore è uno dei problemi legati al gran numero dei rifiuti presenti nelle strade, soprattutto l'estate, quando il problema diventa vera e propria emergenza.

"Adesso la raccolta sta cominciando finalmente ad arrivare a un livello accettabile, anche se faremo sempre meglio, ognuno dei 48mila cassonetti di Roma sarà lavato e sanificato almeno 4 volte l’anno – ha concluso il sindaco – Raccolta e svuotamento dei cassonetti, pulizia e lavaggio delle strade, diserbo, e adesso finalmente pulizia e sanificazione dei cassonetti. Adesso andiamo avanti con determinazione per una città più pulita e decorosa".