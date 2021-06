Il video di una donna malmenata e trascinata per le strade di Rieti è comparso poche ore fa su diversi social network. Dalle immagini in movimento si vede un uomo che picchia una giovane donna, prima di caricarsela di peso sulle braccia per portarla via. Tutto avviene di giorno e in strada, di fronte ad un gruppo di giovanissimi che, con telefonino alla mano e telecamera accesa, hanno ripreso la terribile scena. Al momento non si conoscono ulteriori informazioni su quanto accaduto e il video termina prima di capire se qualcuno sia riuscito ad intervenire per bloccare l'aggressore. Immagini condivise decine di volte fino ad arrivare negli uffici della Questura di Rieti, che mantiene il massimo riserbo sull'accaduto in attesa di una eventuale denuncia da parte della vittima.

Il video di una donna picchiata e trascinata in strada a Rieti arriva in Questura: indagini in corso

Nel frattempo sono in corso le indagini per ricostruire le dinamiche dell'aggressione avvenuta in pieno giorno a Rieti. Per adesso non è nota l'identità della vittima e del suo aggressore, né quando il video sia stato girato prima di finire in pasto alla Rete. Da chiarire anche il luogo esatto dove la donna è stata picchiata. Dalle immagini riprese presumibilmente dal cellulare di un giovane, sembra che la vittima sia stata picchiata e strattonata con violenza in Piazza Cavour, proprio davanti alla fermata degli autobus. Utili al fine di identificare le persone coinvolte, potrebbero essere le testimonianze del gruppetto di giovanissimi che hanno ripreso la scena e dei passanti presenti al momento dell'aggressione.