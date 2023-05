Rieti, incidente sulla Salaria: scontro fra camion e auto, morto un uomo Terribile incidente fra un’automobile e un camion sulla via Salaria, ai piedi del Monte Terminillo: nello schianto ha perso la vita un uomo.

A cura di Beatrice Tominic

Si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 25 maggio 2023, ai piedi del Monte Terminillo: lungo la via Salaria un'automobile si è schiantata contro un camion. Il sinistro si è verificato, più precisamente, all'altezza del chilometro 104,500 lungo la statale 4 Salaria, all'interno della galleria Sant'Angelo, come specificato in una nota dell'Anas. Proprio qui, a seguito del violento schianto, un uomo ha perso la vita.

L'intervento dei soccorsi

Sul posto, non appena verificatosi l'incidente, è scattato l'allarme: sono arrivati immediatamente gli operatori del personale sanitario del 118 per verificare le condizioni in cui si trovavano le persone coinvolte nel sinistro. Per una di loro, un uomo a bordo di uno dei due veicoli, però, non c'è stato niente da fare: ai medici e agli infermieri presenti sul luogo dell'incidente non è rimasto altro che constatare il decesso dell'uomo.

In breve tempo sono arrivate anche sul posto le squadre di Anas e le forze dell'ordine per svolgere i primi rilievi necessari per stabilire le dinamica dell'incidente, le cause per cui è stato provocato e accertare eventuali responsabilità a riguardo. Oltre a questo, la presenza degli agenti è servita per regolare la viabilità immediatamente dopo lo scontro fra i due veicoli: subito dopo il tragico incidente, per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere il luogo esatto del sinistro, si sono create lunghe code di traffico e molte automobili sono rimaste incolonnate in entrambe le direzioni. Gli agenti hanno in seguito ripristinato nel minor tempo possibile il tratto di strada coinvolto.