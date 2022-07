Riecco i bus in fiamme: un mezzo di linea completamente distrutto in via Walter Tobagi Un autobus è stato completamente distrutto dalle fiamme in via Walter Tobagi, zona Torre Spaccata, periferia Sud Est di Roma.

A cura di Enrico Tata

Riecco i bus distrutti dalle fiamme. Un mezzo è stato completamente distrutto dalle fiamme in via Walter Tobagi, zona Torre Spaccata, periferia Sud Est di Roma. I vigili del fuoco hanno spento l'incendio e hanno affidato la carcassa dell'autobus all'autorità giudiziaria. Il rogo è scoppiato, per cause da accertare, all'alba di oggi, venerdì 22 luglio. Atac fa sapere che non si tratta di un veicolo della flotta attualmente in servizio e che si tratta di un bus dell'azienda Roma Tpl.

La sala operativa del Comando di Roma fa sapere che durante il turno notturno, dalle 20 di ieri alle 8 di mattina di oggi, i pompieri hanno effettuato oltre 100 interventi per altrettante richieste di soccorso, che hanno quindi impegnato senza sosta i vigili del fuoco di Roma e provincia. In particolare si sono verificati diversi incendi di sterpaglie, due incidenti stradali, uno in via Belmonte in Sabina, e sul Grande Raccordo Anulare, corsia interna ingresso Bufalotta, sono state estratte alcune persone da un'automobile capovolta. Le stesse sono state affidate ai sanitari del 118 intervenuti sul posto.

In via Ardeatina, ancora, è stato domato un incendio che ha distrutto un'automobile all'interno di una proprietà privata. Il rogo stava per interessare tre ruspe, un escavatore e un camion, ma i vigili del fuoco sono intervenuti in tempo e hanno circoscritto le fiamme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

A Colonna, infine, i pompieri sono intervenuti in via Colle Sant'Andrea, a causa di un incendio di sterpaglia che ha coinvolto "un un manufatto abitativo con delle bombole di gpl all’interno". Diversi sono stati gli interventi in tutta Roma città per incendi di cassonetti dell'immondizia.