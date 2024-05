Riecco Gisella, la veggente di Trevignano compare sotto al diluvio nel giorno dell’apparizione

video suggerito

A cura di Enrico Tata

Si presenterà Gisella o salterà l'"apparizione" della Madonna di Trevignano come lo scorso 3 aprile? Ebbene dopo il dissequestro del Campo delle Rose, la veggente di Trevignano ha deciso di partecipare all'appuntamento con in fedeli in programma oggi, 3 maggio.

Sotto il diluvio, Gisella Cardia si è presentata all'appuntamento ed è la prima volta che accade dopo la decisione della diocesi di Civita Castellana di dichiarare la non sovrannaturalità dei fatti raccontati dalla veggente. "Constat de non supernaturalitate", la formula utilizzata dai membri della commissione chiamata a studiare il fenomeno. In altre parole, la Madonna non è mai comparsa sul lago di Bracciano e negli eventi raccontati da Gisella non c'è nulla di sovrannaturale.

D'accordo con il vescovo, la ‘veggente' aveva rinunciato a partecipare all'appuntamento con l'apparizione dello scorso 3 aprile (la Madonna, secondo Cardia, apparirebbe ogni 3 del mese). "La Signora Gisella Cardia non sarà presente alla preghiera del 3 aprile 2024 per dimostrare fattivamente la sua comunione con la Chiesa cattolica. Così facendo, infatti, auspica di poter aprire un nuovo dialogo con il vescovo di Civita Castellana, monsignor Salvi".

Evidentemente, però, Gisella è tornata sui suoi passi e ha deciso di celebrare nuovamente la cerimonia dell'apparizione presso il Campo delle Rose, che pochi giorni fa è stato dissequestrato. Senza più ostacoli legali, l'appuntamento per oggi è stato confermato e circa venti fedeli, nonostante il diluvio che ha colpito Trevignano, si sono presentati all'apparizione. Come detto, poco dopo è arrivata anche la ‘veggente'.

Alla vigilia dell'apparizione di oggi, la veggente ha annunciato di aver ricevuto un messaggio direttamente da Gesù, che si chiude con una preghiera per i pastori "ai quali Gesù ha affidato questo compito gravoso, affinché diventino ogni giorno più responsabili del grande dono che hanno ricevuto da Dio".