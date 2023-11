Riecco 1727Wrldstar, finisce in un post di Salvini: “Al volante a 140 all’ora, gesto criminale” Salvini sui social: “Questo “signore”, già condannato per botte e minacce all’ex fidanzata, si riprende online al volante a 140 all’ora in una zona abitata. Non serviva un luminare per dubitare della sua intelligenza”.

Il rapper Algero Corretini, noto sui social come 1727Wrldstar, finisce in un post di Matteo Salvini. "Questo “signore”, già condannato per botte e minacce all’ex fidanzata, si riprende online al volante a 140 all’ora in una zona abitata. Non serviva un luminare per dubitare della sua intelligenza, e questo gesto, criminale e pericoloso, ne è la prova", scrive il ministro dei Trasporti sulla sua pagina Facebook.

Nel video il tachimetro di 1727Wrldstar segna 140 chilometri all'ora

Nel video postato da Salvini, in effetti, si vede il rapper al volante della sua Audi mentre realizza un video per i suoi canali social. Poi inquadra il tachimetro dell'automobile e fa vedere la velocità raggiunta: 140 chilometri all'ora.

Corretini è diventato noto sui social per aver postato un video di un incidente in cui era rimasto coinvolto nei dintorni di Roma: "Ho preso il muro, fratellì", la frase pronunciata subito dopo lo schianto, che l'ha reso, per così dire, ‘famoso'.

Nel 2022 1727Wrldstar, come ricorda Salvini, è stato condannato a quattro anni di reclusione per maltrattamenti e lesioni nei confronti dell'ex compagna. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, Corretini avrebbe picchiato la donna, costringendola a scappare di casa senza vestiti. Lui l'avrebbe raggiunta e avrebbe continuato a picchiarla. Dopo la denuncia presentata dalla donna, 1727Wrldstar è stato arrestato dalle forze dell'ordine.

Per i pm quello denunciato sarebbe stato soltanto l'ultimo episodio di violenza: in passato, infatti, la donna sarebbe stata per esempio coperta di alcol dal rapper, minacciata e picchiata più volte.