Rider reagisce alla tentata rapina e viene accoltellato ad un braccio: trasferito in ospedale

A cura di Beatrice Tominic

Paura a Roma, nel quartiere di Pietralata. Un rider trentanovenne è stato aggredito durante un tentativo di rapina dall'uomo che aveva provato a derubarlo. Ed è stato accoltellato ad un braccio. Non appena notato l'accaduto, alcuni passanti hanno fatto scattare l'allarme e l'uomo, un trentanovenne, è stato soccorso. Si trova in ospedale in condizioni gravi.

L'aggressione mentre lavorava come rider

I fatti risalgono alla serata di mercoledì 4 settembre. Erano circa le 22, il trentanovenne si trovava in turno lavorativo, come rider. L'uomo si trovava in via Vincenzo Morello, a pochi passi dalla stazione Tiburtina, in sella alla sua bicicletta, quando è stato aggredito.

Un uomo a lui sconosciuto si è avvicinato, minaccioso. Fra le mani brandiva un coltello. E ha provato a rapinarlo. "Dammi tutto quello che hai", deve avergli detto. Ma il trentanovenne ha reagito.

La reazione e l'accoltellamento

Il rider, sotto minaccia del coltello, si è opposto al tentativo di rapina. Il criminale forse non si aspettava alcuna reazione da parte del rider. Ma la risposta è stata chiara. L'uomo l'ha aggredito, accoltellandolo ad un braccio. Poi si è dato alla fuga.

In breve tempo sul posto sono arrivati i soccorsi. Il rider è stato trasferito d'urgenza in ospedale, al policlinico Umberto I, dove gli è stata medicata la ferita al braccio sinistro ed è stato sottoposto alle prime cure.

Le indagini in corso

Oltre agli operatori del pronto soccorso sanitario, sul posto sono arrivati anche i carabinieri, allertati da una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112. Sul caso indagano i militari della Compagnia Piazza Dante e della Stazione Roma Casal Bertone, che si sono messi immediatamente alla ricerca del responsabile.