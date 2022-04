Riaprono le Domus Romane del Celio: le info su orari e costi del biglietto Oggi riaprono le visite alle Case o Domus Romane del Celio, dove ammirare affreschi tardoromani originali. Tutte le informazioni su orari e costi del biglietto.

A cura di Alessia Rabbai

Dalla pagina Facebook Case Romane del Celio

Le Case o Domus Romane del Celio da oggi, lunedì 4 aprile 2022, riaprono ai visitatori con le loro bellezze pronte a mostrarsi. Si tratta di uno dei luoghi più affascinanti della Roma sotterranea insieme agli scavi di San Clemente, sito di alto valore artistico e religioso, dove ammirare ambienti affrescati originali di varie dimensioni e straordinariamente conservati. Sono luoghi che ancora oggi rappresentano una testimonianza della vita quotidiana della Roma Antica nel passaggio tra i riti pagani e il Cristianesimo. I resti del complesso residenziale, 20 ambienti dei quali 13 affrescati, si trovano sotto alla basilica dei Santi Giovanni e Paolo, tra il Colosseo e il Circo Massimo e sono anche note come la ‘casa dei martiri Giovanni e Paolo' e racchiudono oltre quattro secoli di storia.

Cosa vedere nelle Domus Romane del Celio

I resti delle Domus Romane del Celio sono stati riportati alla luce alla fine dell'Ottocento dal rettore della basilica padre Germano di S. Stanislao e poi lentamente scoperti. Le sale più interessanti da visitare sono l"Aula dell'orante‘ dove sulle pareti compare una figura femminile a braccia aperte in preghiera, con accanto figure di filosofi che leggono; L'affresco di scena marina nel ninfeo con Venere. Fa eccezione la sala della Confessio, una piccola cappella risalente al periodo tardoantico, in cui la Domus era un ambiente unico e in cui sono raffigurati i martiri, che durante la visita non sarà però accessibile.

L’affresco di scena marina del ninfeo

Orari e biglietti delle Domus Romane del Celio

Le Domus Romane come si legge sul sito ufficiale sono visitabili a partire dal 4 aprile 2022 lunedì, mercoledì, venerdì, sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 16. Il biglietto è acquistabile online su prenotazione o in biglietteria. Il costo del ticket intero è di 10 euro (8+2 di diritto di prenotazione), 6 euro per il ridotto. La biglietteria chiude un'ora prima. Resteranno invece chiuse nei giorni martedì e giovedì non festivi, il primo gennaio e 25 dicembre. Per ulteriori informazioni chiamare il numero 06 39967755 o mandare una email all'indirizzo tour@coopculture.it. Le Domus si trovano in via del Clivo di Scauro e sono raggiungibili in metropolitana linea B scendendo alle fermate Colosseo o Circo Massimo, oppure con il tram linea 3, bus 87, 85, 87, 117, 175, 186, 271, 571, 673, 810 sempre fermata Colosseo. Per accedere alla visita del sito è necessario indossare la mascherina chirurgica.