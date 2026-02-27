Riapre lo storico Bar San Calisto, Carl Brave canta col megafono: marea di persone a Trastevere

Carl Brave alla riapertura del Bar San Calisto.

Una grande festa. Così è apparsa la serata di riapertura dello storico Bar San Calisto a Trastevere ieri, giovedì 26 febbraio 2026, dopo circa un mese e mezzo di lavori di ammodernamento e ristrutturazione. A prendere parte all'evento sono state tantissime persone che si sono ritrovate in strada per occupare intere vie, come mostra l'immagine sotto. Il motivo, oltre alla riapertura dello storico locale di quartiere, è da ricercare anche nella presenza di un padrino di eccezione. Per la serata, infatti, Carl Brave si è esibito portando in strada alcuni dei suoi più grandi successi degli ultimi anni.

L'esibizione di Carl Brave per la riapertura del Bar San Calisto col megafono

Non un concerto organizzato, ma un appuntamento che il cantante ha voluto dare a tutti e tutte le sue fan. Il giorno prima si era affidato ai social network per dire che, in occasione della data di riapertura, alle 18 avrebbe raggiunto il bar. "Non prendete impegni domani, ci vediamo al solito bar". E i suoi seguaci più fedeli non se lo sono fatti ripetere.

Le persone presenti a Trastevere per la riapertura del Bar San Calisto e l’esibizione di Carl Brave.

Riapre dopo più di un mese il bar storico nel cuore di Trastevere

Un po' per la curiosità di vedere per primi come è stato rinnovato il locale, un po' per poter dire "io c'ero", decine e decine di persone hanno raggiunto Trastevere in un giovedì qualsiasi di fine febbraio. A fare da colonna sonora proprio le canzoni di Carl Brave che, in mancanza dei permessi necessari per esibirsi in un vero e proprio concerto, si è armato di megafono e ha iniziato a cantare le sue canzoni e il rapporto con la Capitale e il suo quartiere. Proprio lì si trova la scalinata di San Cosimato, con i suoi 126 gradini, da cui prende il nome la crew che ha visto crescere molti artisti della zona, come Franco126, con cui lo stesso Carl Brave ha realizzato l'album che lo ha reso noto al grande pubblico.

La Roma cantata da Carl Brave è fatta di immagini. Dai nasoni alle serate con gli amici. E proprio il Bar San Calisto, diventato protagonista di una sua canzone. "Sembra una vita fa, noi fuori a quel bar – canta – È una vita fa, noi ancora in quel bar", racconta descrivendo il locale come testimone di vita. Per lui e la sua comitiva, come per molte altre che, negli anni, sono cresciute in quella piazzetta.