Riapre il TuliPark a Roma: orari, costo dei biglietti e dove si trova il campo di tulipani nella Capitale Riapre il Tulipark di Roma, il campo di tulipani in stile olandese dove puoi ammirare e cogliere i fiori colorati nel cuore della capitale.

A cura di Beatrice Tominic

Dalla pagina Facebook "TuliPark – Roma"

È stato riaperto il TuliPark, il campo di tulipani in stile olandese che ogni primavera colora con i fiori la capitale. Nel TuliPark, visitatrici e visitatori possono ammirare i colori delle più di 107 varietà di fiori che crescono in file ordinate e scegliere quali tulipani cogliere con il metodo You-pick, tradotto letteralmente dall'inglese tu cogli, come si trattasse di un self service di fiori. Dopo aver scelto i tulipani, occorre passare nel gazebo, dove i fiori devono essere incartati e i bulbi, invece, recisi per andare in beneficenza.

Oltre a vedere i tulipani in ogni loro sfumatura nel corso della piacevole passeggiata fra le file di fiori piantati nel terreno, è possibile immergersi nell'atmosfera olandese grazie alla presenza di un grande mulino a vento e di un maxi Klomp, la calzatura tipica dei Paesi Bassi. All'esperienza nel campo, però, si aggiungono anche un punto ristoro, un palco per eventi e spettacoli di intrattenimento, l'area relax e quella dedicata ai più piccini.

Dalla pagina Facebook "TuliPark – Roma"

Gli orari aggiornati al 2022 e il costo dei biglietti del TuliPark a Roma

Il TuliPark di Roma è stato riaperto lo scorso 22 marzo per la quinta stagione da quando è nato: è possibile visitare il parco seguendo gli orari di apertura per il 2022, dalle ore 9 fino alle 18 in orario continuato, magari fermandosi a mangiare nell'area ristoro dove, quest'anno, sono state aggiunte novità direttamente dalle proposte di street food olandese.

È possibile acquistare un biglietto per il TuliPark direttamente online, dalla biglietteria del parco. Il biglietto ha un prezzo variabile a seconda del numero di tulipani che si vogliono acquistare e il buono per i fiori verrà inviato all'interno di una email di conferma.

L'alternativa al prezzo più basso viene venduta a 8 euro a persona e non prevede l'acquisto dei fiori, mentre con il biglietto da 15 euro si possono acquistare 7 tulipani; con quello da 30 euro 20 tulipani e, per finire, con 50 euro, 50 tulipani: i prezzi restano gli stessi anche se si prevede la visita nei giorni festivi. Esistono, però, altre opzioni riservate a persone con disabilità e ai loro accompagnatori (6 euro per l'ingresso + 1,50 euro per i tulipani) e i pacchetti famiglia acquistabili soltanto online: i bambini alti meno di un metro, però, entrano gratis.

Prima di procedere all'acquisto, però, è bene ricordarsi che il parco resta aperto anche in caso di pioggia e che, visto che l'attività si svolge all'aperto, non è necessario essere muniti di green pass. La data della visita, però, può essere cambiata facendo richiesta nell'apposita pagina "cambio data" pagando 3,50 euro.

Dalla pagina Facebook "TuliPark – Roma"

Dove si trova il campo di tulipani a Roma

Arrivare al TuliPark di Roma, che si trova al civico 73 di via dei Gordiani, è semplice e ogni visitatore e visitatrice può scegliere il mezzo più idoneo per raggiungere il campo. In automobile occorre prendere come riferimento l'uscita del Grande Raccordo Anulare verso Roma Centro proseguendo dritto per 5 km, poi girare in via Gordiani e procedere per 400 metri.

Se si arriva dalla stazione Termini, viene suggerito, invece, il percorso sulla linea a della metropolitana in direzione Anagnina e, in seguito, dopo essere scesi alla fermata San Giovanni prendere la linea C, con fermata Teano. Dopodiché, prendere l'autobus 412 e scendere definitivamente alla fermata Gordiani/Durante. Dalla stazione Tiburtina, invece, è consigliato prendere subito l'autobus 548 e scendere a Tor De’ Schiavi/Primavera, poi prendere la linea 412 e scendere a Gordiani/ b.castello.

Dall'aeroporto di Fiumicino, si consiglia di arrivare alla Stazione Termini a bordo del Treno L. Express e poi seguire le indicazioni fornite in precedenza. Dall'aeroporto di Ciampino, infine, si può prendere la linea Cotral e scendere ad Anagnina, da qui occorre prendere la metropolitana fino alla fermata Lucio Sestio, poi la linea 558, scendere alla fermata Ferraironi/Pecchiai e raggiungere a piedi via Gordiani.