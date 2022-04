Riaperto il Planetario all’Eur di Roma: orari e prezzi dei biglietti aggiornati al 2022 A sette anni dalla chiusura è stato finalmente riaperto il Planetario di Roma al Museo Astronomico che si trova nel Museo della Civiltà Romana all’Eur. Scopriamo come visitarlo.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine dalla pagina Facebook "Planetario e Museo Astronomico", durante uno spettacolo del 2017 all’Ex Dogana.

Il 22 aprile scorso è finalmente stato riaperto il Planetario di Roma al Museo Astronomico, dopo 7 anni di chiusura. Il Planetario della capitale si trova all'interno Museo della Civiltà Romana all'Eur, nel quadrante sud di Roma.

Non appena riaperto, in soli due giorni, si sono contate oltre 2000 prenotazioni. L'inaugurazione ufficiale si è svolta con la presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri e l'assessore alla Cultura Miguel Gotor: il primo spettacolo offerto dal Planetario, per questa occasione, è stato "Planetario: ritorno alle stelle", un viaggio verso gli angoli più remoti dell'universo. Scopriamo, adesso, come visitare il planetario, quando sono previste le aperture, gli orari e il costo del biglietto.

Come visitare il Planetario di Roma all'Eur: orari e aperture nel 2022

Per questa nuova stagione di Planetario, dopo quasi un decennio dalla chiusura, sono previsti spettacoli dal mese di aprile fino a metà settembre. Le aperture del planetario sono state organizzate a partire già dal giorno dopo l'inaugurazione: resta chiuso, però, il lunedì, il primo maggio e il 15 agosto.

Dal 23 aprile al 13 giugno, infatti, sono previsti spettacoli dal martedì al venerdì alle ore 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Per quanto riguarda il weekend , invece, gli spettacoli partono la mattina: si può assistere a quello delle 10.00, delle 11.00, delle 12.00 e poi, nuovamente, delle 16.00, alle 17.00 e alle 18.00. Dal 14 giugno fino al 18 settembre, invece, dal martedì alla domenica, esclusi i festivi, gli spettacoli sono organizzati per le ore 19.00, per le 21.00 e per le 22.00.

Planetario e Museo Astronomico di Roma: il costo dei biglietti

Per partecipare e assistere ad uno degli spettacoli offerti dal Planetario di Roma, ovviamente è richiesto il biglietto di ingresso. Esistono due tipi di biglietto, come si legge sul sito, quello intero e quello ridotto: per la prevendita, obbligatoria nel weekend, occorre versare un euro in più rispetto al prezzo del biglietto.

L'intero per i non residenti a Roma costa 9.50 euro, mentre per i residenti un euro in meno. La stessa differenza di prezzo, inoltre, caratterizza anche il biglietto ridotto: 7,50 euro per i non residenti e 6.50 euro per i residenti. In particolare il biglietto ridotto è riservato agli under 26; agli insegnanti in attività; ai giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti); alle forze dell’ordine e militari con tessera di riconoscimento; ai gruppi superiori alle 10 persone; ai possessori della Roma Pass e, infine, anche ai possessori della MIC card.

L'entrata gratuita, invece, è riservata ai bambini con meno di 6 anni, ai portatori di handicap e ai loro accompagnatori e, per concludere, alle guide turistiche dell’Unione Europea.

Dalla pagina Facebook "Riapriamo il Planetario di Roma"

Novità, eventi e spettacoli al Planetario di Roma

Il Planetario di Roma, con la nuova apertura, si presenta totalmente rinnovato, con nuove tecnologie di intelligenza artificiale. Con la sua cupola di 14 metri e i 98 posti a sedere, il Planetario della capitale è uno dei più grandi d'Italia e, dopo la Germania, è quello più antico del mondo, aperto per la prima volta nel 1928.

Con i nuovi interventi che hanno migliorato le tecnologie del planetario e l'instaurazione di un potente sistema digitale, dotato di schermo emisferico di 300 metri quadrati, l'esperienza vissuta al planetario è molto più immersiva e coinvolgente: i due videoproiettori laser di Sony insieme alla risoluzione in 4 K permettono di ottenere una perfetta oscurità del cielo notturno e mettono in risalto gli astri e i pianeti.

Il planetario digitale, con il suo software avanzato Sky Explorer, permette di aggiungere la misura della profondità e simulare l'entrata nel cielo in qualunque direzione dello spazio e del tempo.