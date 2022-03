Il Planetario di Roma riapre fra meno di un mese dopo 7 anni dalla chiusura Dopo sette anni dalla chiusura per manutenzione, il 22 aprile 2022 riapre il Planetario della capitale che si presenta rinnovato e con nuove tecnologie.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine dalla pagina Facebook "Planetario e Museo Astronomico", durante uno spettacolo del 2017 alla sede Ex Dogana, curato e tenuto dallo stesso staff scientifico del Planetario dell’Eur.

È stata comunicata qualche giorno fa la riapertura del Planetario e Museo Astronomico di Roma: la data è fissata per la giornata di venerdì 22 aprile. Che il Planetario sarebbe stato riaperto nei primi mesi del 2022 era già stato comunicato lo scorso settembre, ma soltanto il 22 marzo, ad esattamente 30 giorni dal fatidico giorno, si è scoperto con precisione la giornata esatta.

Il Planetario della capitale, che si trova all'interno del Museo della Civiltà Romana, riapre le sue porte ai cittadini e alle cittadine della città dopo 7 anni dalla chiusura, avvenuta nel 2014 per lavori di riqualificazione e messa in sicurezza. In questi lunghi anni, oltre ai numerosi interventi di manutenzione, il Planetario è stato rinnovato e oggi si presenta al pubblico dotato di una nuova tecnologia all'avanguardia.

Le novità del Planetario di Roma

Sono molte le novità che inaugurano questa nuova stagione del Planetario di Roma. Le nuove tecnologie, ad esempio, presentano un database aggiornabile in tempo reale e permette ai visitatori e alle visitatrici di trovarsi a vivere esperienze più immersive. Il nuovo planetario si presenta totalmente digitale on un articolato sistema di videoproiettori ad altissimo contrasto, con risoluzione 4K e può ricostruire con estremo realismo la superficie di Terra, Luna e Marte, fino ai luoghi più lontani dell'universo, fra galassie e nebulose.

Leggi anche Iryna torna in classe: la bimba di 7 anni scappata da Kiev viene accolta nella scuola di San Basilio

Oltre alle migliorie legate alla tecnologia di un luogo così particolare e alle opere di manutenzione, sono state sostituite le poltrone ed è stata effettuata la pulizia della cupola. Con la riapertura del museo, infatti, ricominceranno anche iniziative ed eventi, che in questi anni si erano spostati nella sede dell'Ex Dogana, riguardanti il mondo dell'astronomia, ma anche dell'arte, della storia e della geologia.