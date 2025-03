Restituito un prezioso manoscritto: era stato rubato all’Archivio di Stato e messo in vendita online

video suggerito

Si tratta di un manoscritto risalente al XVII secolo e intitolato "Catasto ordinato dalla Sacra Congregatione del Buon Governo…dé particolari che possiedono nella terra di Salisano di Farfa e suo territorio".

A cura di Enrico Tata

Un manoscritto trafugato dall'Archivio di Stato e venduto online. Recuperato dai carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Roma, il prezioso documento è stato restituito al direttore dell'archivio.

Si tratta di un manoscritto risalente al XVII secolo e intitolato “Catasto ordinato dalla Sacra Congregatione del Buon Governo…dé particolari che possiedono nella terra di Salisano di Farfa e suo territorio”.

stando a quanto comunicato dai militari in una nota, le indagini che hanno consentito di rientrare in possesso dell'importante volume sono state avviate a seguito di una segnalazione arrivata dalla Soprintendenza Archivistica e Bibliografica del Lazio. Gli esperti avevano notato il manoscritto in vendita su una nota piattaforma di e-commerce e per questo hanno dato l'allarme.

Le successive attività di indagine svolte dai carabinieri hanno consentito di ritrovare il volume presso l'abitazione di un cittadino residente a Roma. Con esso, sono stati rinvenuti numerosi documenti archivistici e fotografici appartenenti a diversi enti dello Stato ed evidentemente trafugati. Erano stati tutti messi in vendita su e-Bay. Tra i beni recuperati, tutti di notevole interesse culturale, c'era anche questo volume del Catasto che, come anticipato, risultava trafugato dall'Archivio di Stato di Roma.

"La restituzione del citato bene, disposta dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri (Roma) che ha coordinato le attività di indagine, riporterà il prezioso volume a distanza di anni, presso la sua originaria collocazione, reinserendolo nel contesto territoriale di appartenenza", hanno informato i carabinieri in una nota.