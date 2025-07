Resta intrappolata in una buca nella sabbia mentre fa il bagno in mare: tragedia sfiorata a Gaeta

Paura a Gaeta, nel litorale pontino, dove una turista è rimasta intrappolata in una buca mentre stava nuotando a un 40ina di metri dalle riva. Rimasta in balia della corrente, è stata salvata da un bagnino.

Paura sul litorale pontino, a Gaeta, dove una turista è rimasta intrappolata in una buca nella sabbia in balia delle onde mentre stava facendo un bagno in mare a circa una quarantina di metri dalla riva. Una tragedia sfiorata quella avvenuta nel corso della mattinata di lunedì scorso, poco prima delle ore 13, all'altezza di uno degli stabilimenti dei 300 gradini, nella spiaggia dell’Arenauta.

Turista resta intrappolata in una fossa mentre fa il bagno a Gaeta: cosa è successo

I fatti, come anticipato, risalgono a lunedì scorso e sono avvenuti in una delle zone più suggestive del litorale pontino. La donna, una turista arrivata da Roma, è entrata in acqua e si era avventurata al largo nonostante la bandiera gialla e quella rossa issate dai bagnini, rispettivamente per il vento forte e il mare mosso.

La turista, di circa 50 anni, si trovava in vacanza con la famiglia e ha deciso di tuffarsi comunque. Dopo non molto tempo dall'ingresso in acqua, però, ha accusato le prime difficoltà. Ha trovato un dislivello sul fondale, una fossa da cui non è riuscita più ad uscire a causa della corrente avversa. Ha provato a tornare verso il bagnasciuga, ma ha iniziato ad annaspare.

Il salvataggio: bagnino salva la turista a Gaeta

Stava rischiando di affogare, quando è arrivato il bagnino a salvarla. Come riporta il Mattino, non ha esitato un attimo Francesco Conte, bagnino quarantatreenne, responsabile operativo della cooperativa Escara, al società dei servizi di salvamento sulle spiagge libere e stabilimenti del territorio di Gaeta, sommozzatore specializzato e volontario della Croce Rossa.

"Era finita in un canale di corrente, stava per essere trascinata nella risacca – ha spiegato – Nuotava inutilmente, era stremata e non è riuscita neanche a urlare per far scattare l'allarme. Ma l'ho vista da lontano e sono intervenuto, trasportandola nuovamente a riva". Una volta tornata in spiaggia, ancora sotto shock, ha ringraziato il bagnino che l'ha salvata. Poi ha finalmente potuto riabbracciare il marito e le due figlie dopo lo spavento.