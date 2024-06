video suggerito

Renato Zero in visita a sorpresa alla Montagnola, quartiere romano dove è cresciuto Renato Zero è tornato nel quartiere dove è cresciuto e che lo ha visto nascere come artista. Sorpresi e felici i residenti di questa gradita visita. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

6 CONDIVISIONI condividi chiudi

Foto da Facebook

Renato Zero a sorpresa a Montagnola, quartiere della periferia romana dove il cantautore è cresciuto. Renato Zero si è fermato a chiacchierare con i residenti, che non ci hanno messo nulla a riconoscerlo. E così, tra quattro chiacchiere e due battute, il cantante ha passato la mattinata, facendo felici moltissime persone sorprese di vedere proprio lui camminare per le strade del suo vecchio quartiere.

Le foto della ‘visita' hanno fatto prontamente il giro dei social. "Ma daiii!!!! Grande Renato", scrive una donna. Un'altra si rammarica per non essere riuscita a incrociarlo: "Ero andata all'edicola come ogni mattina ma non l'ho incontrato". Ma c'è qualcuno che fa notare: "Certo che parcheggiare la macchina sulle strisce…".

Renato Zero è nato a via di Ripetta, al centro di Roma, nel Rione Campo Marzio, ma si è poi trasferito alla Montagnola, in via Fonte Buono. In un'intervista rilasciata a ‘Che tempo che fa', aveva raccontato il suo trasferimento: "Venivo da una scuola di suore francesi a Trinità dei Monti ed ebbi un'educazione di partenza fenomenale. Sarei dovuto rimanere in mezzo alla bambagia e invece mi mandarono alla Montagnola, in mezzo ai coatti. E lì mi sono dovuto impratichire, la laurea l'ho presa lì. Quando venivano sti energumeni che mi sbarravano la strada e mi dicevano ‘ma te ‘ndo vorresti annà vestito così?'. Lì ho iniziato a essere Renato Zero. Prima mi cambiavo nei portoni, mi mettevo addosso quest'anima e questa coscienza, che è una cosa che devi indossare bene, se no non hai capito nulla. Un giorno ho rotto gli indugi e sono uscito così da via Fonte Buono, dal produttore al consumatore. E lì nasce Renato Zero".