Regina Coeli, scoppia una rissa fra 60 detenuti durante la messa: 10 agenti contusi Rissa in carcere: 60 detenuti si lanciano sedie e si colpiscono con gli oggetti durante la messa a Regina Coeli. Dieci agenti contusi.

A cura di Beatrice Tominic

È successo nella mattinata di oggi, domenica 25 giugno 2023, mentre nel carcere romano di Regina Coeli, sul Lungotevere, si stava svolgendo la messa: un rissa ha coinvolto circa 60 detenuti della struttura che hanno iniziato a lanciarsi oggetti e a colpirsi.

A renderlo noto con una comunicazione pubblicata anche sui social network è stato l'USPP, Unione Sindacati Polizia Penitenziaria, che da tempo manifestano una condizione precaria all'interno delle strutture penitenziaria e chiedono un pronto intervento e un aumento di agenti all'interno delle carceri.

La nota del sindacato USPP

"Durante la messa domenicale a Regina Coeli 60 detenuti sono venuti alle mani tra di loro tirandosi sedie e colpendosi con altri oggetti e dieci agenti contusi che erano predisposti per la loro vigilanza", si legge nelle prime righe della nota.

"Non è dato sapere i motivi, sicuramente la situazione è sempre più bollente e probabilmente questo gravissimo atto e la dimostrazione che non si può più rimandare un giro di vite da parte degli organismi preposti in tal senso".

La situazione nel carcere di Regina Coeli

In chiusura della comunicazione, nelle ultime righe, l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria sottolinea le cifre degli agenti presenti nella struttura: "Attualmente a Regina Coeli si contano anche 12 detenuti sottoposti a sorveglianza a vista su circa 1000 presenze a fronte di un organico in forza di circa 360 unità". La situazione lamentata mette a rischio sia agenti che detenuti. Ne rappresentano un esempio i tre agenti aggrediti qualche settimana fa e poi trasferiti d'urgenza al vicino ospedale Fatebenefratelli e il ritrovamento di un detenuto ritrovato impiccato in cella: per lui non c'è stato nulla da fare nonostante i tentativi di rianimazione.