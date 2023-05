Detenuto aggredisce tre agenti nel carcere di Regina Coeli: trasferiti al Fatebenefratelli Sono tre gli agenti aggrediti da un detenuto nel carcere di Regina Coeli questo pomeriggio, immediatamente trasferiti al pronto soccorso del Fatebenefratelli.

A cura di Beatrice Tominic

È accaduto nel pomeriggio di oggi, mercoledì 17 maggio 2023, nel carcere romano di Regina Coeli Nel pomeriggio, verso le ore 16, tre poliziotti e un ispettore sono stati aggrediti da uno dei detenuti ospiti della struttura carceraria. I tre agenti, dopo l'aggressione, sono stati trasportati nel vicino ospedale Fatebenefratelli, sull'isola Tiberina, a poco più di un chilometro di distanza dall'istituto penitenziario. I tre, sottoposti alle cure del pronto soccorso dell'ospedale, sono stati ricoverati per accertamenti: a darne notizia è stato il segretario regionale Unione Sindacati Polizia Penitenziaria con una nota sui social, Daniele Nicastrini.

La segnalazione del sindacato

A dare notizia quanto accaduto, è stata l'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria: "Da Regina Coeli continuano a pervenire notizie di aggressioni di detenuti nei confronti della Polizia penitenziaria – ha dichiarato Nicastrini – Nel carcere del Lungotevere la carenza organica e sempre più ridotto ai minimi termini: si stima il 40% di agenti in meno rispetto alle 516 unità previste. Questo è un problema che riguarda tutta la regione: mancano oltre 800 unità sulla pianta organica, sulla quale auspichiamo urgenti misure: siamo già in criticità evidenti".

L'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria ha già chiesto espressamente l’apertura di un tavolo di discussione per affrontare organicamente queste emergenti problematiche al fine di consentirne il superamento: "Non possiamo più rinviare questi provvedimenti: occorre tracciare una road map di interventi da eseguire per tentare di porre rimedio a delle criticità che necessitano un’azione amministrativa interna immediata ed efficace.”