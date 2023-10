Regina Coeli, detenuto si arrampica sul tetto del carcere per protesta Un detenuto si è arrampicato sul tetto del carcere per protesta: è quanto accaduto questa mattina a Regina Coeli, in via della Lungara.

A cura di Beatrice Tominic

È successo questa mattina, lunedì 9 ottobre 2023, nel carcere di Regina Coeli, sul Lungotevere, in via della Lungara. Un detenuto si è arrampicato sul tetto del carcere, in segno di protesta.

L'allarme è scattato in tarda mattinata. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa La Presse, a salire in cima al palazzo, sul tetto del penitenziario, sarebbe stato un detenuto di 23 anni. Ad accorgersi si quanto stava avvenendo nella prigione, gli agenti della penitenziaria che hanno immediatamente messo in sicurezza l'area.

Secondo quanto appreso, gli agenti si sarebbero occupati del caso senza allertare ulteriori interventi di forze dell'ordine o soccorsi, carabinieri o vigili del fuoco. Il ragazzo, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbe salito sul tetto della struttura per protesta e avrebbe chiesto di poter parlare con un magistrato che si occupa della sorveglianza.

Le condizione del carcere di Regina Coeli

Non si tratta della prima azione dimostrativa nelle carceri. In particolare nella prigione di Regina Coeli era stata denunciata una situazione davvero precaria nell'agosto dell'anno scorso, 2022.

Materassi sporchi, poche finestre e sigillate, pareti imbrattate, formiche, scarico del bagno rotto e giornali al posto delle lenzuola. Queste sarebbero le condizioni disastrose in cui è stata trovata una cella nella Sezione Ottava della prigione in pieno centro città durante un sopralluogo del mese precedente. L'espressione della "violazione del diritti umani", secondo la Garante dei detenuti in carica in quell'anno, che ha immediatamente inviato un'informativa alla Procura di Roma.

Le azioni dei detenuti a Regina Coeli

Il carcere di Regina Coeli non è esente dalle dimostrazioni da parte dei detenuti. Nel giugno dello scorso anno, ad esempio, anche a Regina Coeli si sono registrati aggressioni da parte dei detenuti nei confronti degli agenti. È il caso, ad esempio, del giugno 2022 quando in due hanno aggredito e sequestrato un agente. O, in tempi più recenti, dello scorso giugno: esattamente un anno dopo, durante la messa, è scoppiata un rissa fra detenuti, almeno 60: intervenuti gli agenti, almeno 10 sono risultati contusi.