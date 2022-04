Regina Coeli, detenuto sequestrato e stuprato: “Tra 70 giorni sarà libero, perché era in cella?” L’uomo, sessant’anni, è stato violentato e sequestrato da due giovanissimi detenuti mentre si trovavano in isolamento Covid. Tra settanta giorni sarà libero, e il Garante sottolinea: “Come mai era ancora dentro a meno di tre mesi dalla fine della pena?”.

A cura di Redazione Roma

La Procura di Roma ha aperto un'inchiesta sul sequestro, le minacce e la violenza sessuale denunciati da un detenuto di sessant'anni. L'uomo, ristretto nel carcere di Regina Coeli, secondo quanto ricostruito è stato abusato da due giovani compagni di cella (due ragazzi di ventuno e ventitré anni) mentre tutti e tre si trovavano isolamento in quanto positivi al Covid-19. Nella casa circondariale del centro di Roma, dove vivono oltre novecento detenuti, un terzo in più di quelli che potrebbe ospitare, è infatti scoppiato un focolaio con più di 160 positivi.

La vittima è stata tratta in salvo dagli agenti della Polizia Penitenziaria e si trova in infermeria, ancora in attesa di negativizzarsi, da quanto si apprende sta scontando una condanna per reati connessi allo spaccio di stupefacenti e sta per uscire di cella: gli mancano da scontare due mesi e mezzi di reclusione. I due aguzzini invece si trovano in isolamento in attesa di essere trasferiti in un altro carcere. Il detenuto, sotto la minaccia di un coltello, è stato legato con una corda e abusato sessualmente, riportando lesioni riscontrate dai medici.

"La persona vittima delle violenze del carcere dei detenuti finirà di scontare la sua pena il prossimo 2 luglio. Si parla tanto di misure alternative alla detenzione, mi domando come mai fosse ancora dentro a meno di tre mesi dalla fine della pena", così all'agenzia LaPresse il Garante nazionale delle persone private della libertà Mauro Palma. "A Regina Coeli ci sono troppi detenuti con pena definitiva che andrebbero smistati, parliamo di oltre il 50% – sottolinea La capienza della prigione è di 615 posti, dati aggiornati ad oggi, riferiscono di 908 detenuti: una situazione di affollamento".