Record di casi nel Lazio, oggi 3475 positivi. D’Amato: “Niente paura, ma correre con i vaccini” Superata quota 3400 contagi nel Lazio, il numero più alto nella regione dall’inizio della pandemia da coronavirus. È corsa ai tamponi in vista di Natale, ma anche delle dosi booster di vaccino anti-covid.

A cura di Natascia Grbic

Oggi, nel Lazio, sono stati riscontrati 3475 casi positivi al coronavirus. Si tratta del numero più alto di contagi nella regione dall'inizio della pandemia, mai ce ne erano stati così tanti. "I casi sono in aumento con una crescita al momento lineare, oggi si registrano 3.475 casi positivi – ha dichiarato l'assessore regionale alla Sanità, Alessio D'Amato – Questo non deve spaventarci, sono gli effetti della variante Omicron contro la quale dobbiamo correre velocemente con la vaccinazione e invito coloro che non si fossero ancora prenotati a farlo, poiché il rischio di severe complicanze nei non vaccinati è molto elevato. Nel Lazio sono state superate le 1,7 milioni di dosi di richiamo pari al 36% degli adulti. Sta andando bene anche la vaccinazione nella fascia 5-11 anni dove sono state superate le 23 mila somministrazioni e rivolgo un invito alle famiglie a utilizzare queste vacanze facendo vaccinare i propri figli per un ritorno a scuola più sicuro. È attivo il numero verde 800.118.800 per il triage telefonico per la somministrazione degli anticorpi monoclonali, l’altra arma a nostra disposizione".

Il Lazio entrerà probabilmente in zona gialla

Aumenta il numero di persone positive nel Lazio, ed è molto probabile che la regione entri presto in zona gialla. Proprio per questo motivo sono entrate in vigore nuove restrizioni, a partire dall'obbligo di mascherina anche all'aperto, in modo da ridurre i rischi di contagio. E proprio ora che sono arrivate le feste, con la variante Omicron che si sta diffondendo sempre di più, le persone stanno facendo una vera e propria corsa ai tamponi prima di ritrovarsi a tavola con amici e parenti. Lunghissime le file davanti le farmacie e i laboratori privati in tutta Roma, totalmente intasati i drive in, che non riescono nemmeno ad accogliere in tempi brevi le richieste di tampone delle persone positive che presentano la richiesta medica.