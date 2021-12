Tamponi introvabili a Roma, lunghe code e difficoltà ai drive in anche per i positivi al Covid Lunghe code alle farmacie per i tamponi rapidi, ma problemi anche ai drive in della Regione Lazio, affollati e in difficoltà per l’aumento dei casi e per le imminenti feste di Natale.

"Abbiamo terminato tutti i tamponi", si sono sentiti dire moltissimi romani da altrettante farmacie e centri privati dopo aver chiesto di poter effettuare un test rapido prima dei cenoni di Natale e Capodanno oppure prima di intraprendere il viaggio per tornare a casa. Ma problemi nell'effettuare i tamponi li stanno avendo, in queste ore, anche i pazienti positivi o in quarantena che devono capire se si sono negativi, e quindi possono festeggiare in compagnia il Natale, oppure sono ancora affetti da Covid.

"Sono positivo e sono tre giorni che cerco di prenotare un tampone"

Spiega Giulio, 34 anni, a Fanpage.it: "Sono tre giorni che cerco di prenotare un tampone a un drive in ma è tutto pieno: Ho l’impegnativa del medico, devo farlo alla fine della settimana, ma le uniche opzioni che mi dà il sito della Regione Lazio sono Rieti e Civitavecchia. Da positivi, io e il mio compagno dovremmo prendere la macchina, farci quattro ore di viaggio tra andata a ritorno più le ore di attesa per fare il tampone senza nemmeno poterci fermare a un autogrill nel caso ne avessimo bisogno perché rischieremmo di infettare qualcuno". Il ragazzo è positivo e probabilmente ha contratto il virus durante un viaggio di lavoro. Si è sentito male, ha effettuato un tampone molecolare, che ha dato esito positivo. Adesso, però, non riesce a prenotare il tampone che, in caso di esito negativo, gli permetterebbe di terminare l'isolamento: "Io sono fortunato perché ho un contratto di lavoro, ma non posso stare a casa all’infinito perché la Regione Lazio non mi permette di fare un tampone. Devono trovare una soluzione, siamo in migliaia in questa situazione. L’alternativa per me altrimenti è aspettare 21 giorni, ma questa cosa potrebbe crearmi seri problemi sul posto di lavoro”. Giulio è fortunato, ha una macchina eventualmente per andare fuori Roma. Ma nella sua situazione ci sono freelance, lavoratori non stabilizzati e senza contratto, famiglie intere che non hanno mezzi e che sono bloccate a casa. E la situazione, con l’aumento giornaliero dei contagi, è destinata a peggiorare. “Siamo prigionieri dell’inefficienza”, spiega ai microfoni di Fanpage.it.

La Regione Lazio: "Nessun problema, ma grande affluenza ai drive in"

La Regione Lazio fa sapere che non si riscontrano problemi alla rete, "ma sicuramente c'è una grande affluenza dovuta all'aumento dei casi e alle imminenti festività". La Asl Roma 1 spiega per esempio che il drive in di Tor di Quinto oggi è al completo e si registra un certo affollamento nei drive su tutto il territorio. Ricordiamo che per accedere ai drive in della Regione Lazio è necessaria la ricetta del medico sia per quanto riguarda i tamponi rapidi che per quelli molecolari.

Lunghe code alle farmacie e molte: "Abbiamo terminato i tamponi"

Come detto, i drive in regionali sono affollati, ma sono affollate anche le molte farmacie che propongono test rapidi a prezzo calmierato di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minorenni. Le code sono lunghissime ai gazebo allestiti davanti alle farmacie e molte, almeno a Roma, hanno esaurito i test. C'è anche un'altra possibilità per effettuare un test rapido: molte strutture private convenzionate offrono tamponi antigenici a un prezzo calmierato di 22 euro (e molto spesso si tratta di tamponi più affidabili di quelli delle farmacie). In alcune di queste strutture, al costo di 60 euro, si può effettuare anche un tampone molecolare.

