Real Bodies a Roma: date, orari e biglietti per la mostra dei cadaveri Cadaveri plastinati in mostra dal 26 dicembre al Real Bodies alla Corsia delle Donne in Piazza San Giovanni Laterano. Ecco tutte le info su giorni d’apertura, orari e costo del biglietto.

A cura di Alessia Rabbai

Vitruviano

Real Bodies ‘L'Anatomia secondo Leonardo Da Vinci' apre a Roma dal 26 dicembre 2022 alla Corsia delle Donne in Piazza San Giovanni Laterano 74. Meglio conosciuta come la mostra dei cadaveri, è l'occasione per immergersi nella Scienza, per scoprire da vicino e in maniera assolutamente realistica com'è fatto nel dettaglio e da diverse angolazioni il corpo umano. Ad essere messi in mostra sono veri e propri corpi donati alla Scienza, messi a disposizione del pubblico attraverso la tecnica di plastinazione, un sistema di conservazione di porzioni organiche nato alla fine degli anni Novanta in Germania e oggi utilizzato nelle Università.

I vari soggetti esposti sono riconducibili alle diverse fasi della vita, all'adulto, anziano, sia donna che uomo e al bambino. C'è inoltre una parte dedicata alla gravidanza e allo sviluppo del feto, compresa una gestante. Le installazioni hanno come scopo quello di riprodurre attraverso veri reperti umani i celebri disegni del grande Leonardo Da Vinci e di farlo per la prima volta nella Storia. Tra le riproduzioni “Figura in orgasmo”, “Vitruviano”, “Studio embriologico”. Un omaggio al precursore del metodo scientifico.

Due cadaveri plastinati si baciano e abbracciano

Mostra Real Bodies a Roma: orari e giorni di apertura

La mostra Real Bodies a Roma è aperta dal 26 dicembre è aperta tutti i giorni, sia festivi che feriali. Dalla domenica al giovedì è visitabile dalle ore 10 alle 20, con ultimo ingresso ai visitatori alle 19. Dal venerdì al sabato la mostra è aperta dalle 10 alle 21, con ultimo ingresso alle ore 20. La visita dura circa un'ora.

Quanto costano i biglietti della mostra Real Bodies a Roma

I biglietti della mostra Real Bodies costano 16 euro a prezzo intero. Il biglietto ridotto costa 14 euro per i minori di età compresa tra i sei e i dodici anni, accompagnati da un adulto. Possono usufruire del ridotto anche le persone invalide, over 65, studenti, insegnanti, forze dell'ordine e operatori sanitari con tesserino personale. Gruppi e scuole da un minimo di 15 a un massimo di 25 persone pagano invece 10 euro.