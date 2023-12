Rapinatore ricercato va a sciare a Roccaraso: arrestato la notte di Natale Il rapinatore di portavalori era evaso dalla sua abitazione romana lo scorso agosto. In albergo nella località sciistica aveva fornito il suo vero nome, venendo così arrestato la notte della Vigilia. Oggi passerà il Natale in carcere a Sulmona per poi essere trasferito. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Lo scorso 14 agosto aveva fatto perdere le sue tracce, evadendo dagli arresti domiciliari, ma purtroppo per lui la notte della vigilia di Natale ha significato la fine della sua fuga. L'uomo, un quarantenne romano, si era allontanato dalla sua abitazione nella capitale dove si trovava ristretto, ed è stato infine rintracciato in un albergo di Roccaraso. Era andato evidentemente a passare qualche giorno di vacanza nella nota località sciistica e di montagna abruzzese, invece di finire di scontare la sua pena definitiva per il reato di furto aggravato e per il reato di rapina aggravata, per aver assaltato armi in pungo un portavalori con altri complici.

Ma evidentemente la voglia di vacanza lo ha fatto uscire allo scoperto, e i carabinieri lo hanno individuato, facendo irruzione nell'albergo e traducendolo nel carcere di massima sicurezza Sulmona. Qui il pregiudicato passerà il Natale, in attesa di trasferimento. Arrestato per un cumulo di pena, avrebbe dovuto rimanere ai domiciliari fino al luglio del 2025. Ora rischia di dover passare un nuovo periodo ristretto ai domiciliari.

Beccarlo per i carabinieri non è stato troppo difficile. L'uomo si sentiva così sicuro di non essere rintracciato in albergo sulla neve, da aver dato alla reception il suo vero nome. Come le generalità sono state inserite è però scattato l'alert per il latitante, e i militari si sono messi in moto verificando che si trattasse proprio del 40enne ricercato, per entrare poi in azione per prendere il pregiudicato di sorpresa, assicurandosi allo stesso tempo di non coinvolgere eventuali altri ospiti della struttura alberghiera.