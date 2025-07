video suggerito

Rapinatore con felpa rosa terrorizza l'Aurelio, l'identikit: "Aspetto possente e accento romano" La polizia cerca il rapinatore con la felpa rosa che ha messo a segno tre colpi e che terrorizza l'Aurelio. Alcuni testimoni dicono che "ha aspetto possente e accento riomano. Indossa bermuda e scarpe da ginnastica".

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Ha rapinato due supermercati e un fast food in zona Valle Aurelia nel giro di un'ora. Gli agenti della Polizia di Stato cercano un "rapinatore in rosa", che nel pomeriggio di martedì scorso 2 luglio ha svaligiato tre attività commerciali, portandosi via circa un migliaio di euro in breve tempo. Gli investigatori sono sulle sue tracce, si cercherebbe un uomo a dire i testimoni "alto circa 1.80 metri, aspetto possente, accento romano e carnagione scura. Indossava una felpa rosa, bermuda e scarpe da ginnastica". A finire nel mirino del rapinatore sono stati il supermercato Conad di via di Sant'Agatone Papa, il McDonald's di piazza Pio XI e il punto vendita Eurospin di via della Cava Aurelia.

Secondo quanto ricostruito successivamente il rapinatore ha messo a segno i colpi tra le ore 18 e le 19: ad essere prese di mira sono state attività commerciali che si trovano a poca distanza tra loro. Il malvivente sulle cui tracce è la polizia si sarebbe mosso a piedi. È entrato all'interno del primo negozio con il capo coperto dal cappuccio, aveva una bandana bianca e nera sopra il volto. La particolarità è che indossava una felpa rosa. Pare che non fosse armato. Ha minacciato i presenti e portato via l'incasso. Poi è uscito e lo stesso ha fatto entrando negli altri due esercizi commerciali. Successivamente è scappato a piedi, facendo perdere almeno per ora le proprie tracce.

Arrivate le segnalazioni delle rapine sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti hanno ascoltato alcune persone, tra le quali un salumiere del supermercato: "Mi ha minacciato dicendomi di aprire la cassa – ha raccontato a Il Messaggero – L'ho fatto perché era davvero possente e ho avuto paura". Il rapinatore è stato attento a non farsi riprendere dalle telecamere di videosorveglianza. Sul caso indaga la polizia, che ha ascoltato i testimoni e ricostruito la dinamica dell'accaduto.