Rapinatore armato di accetta arrestato a Ostia: incastrato dai video virali sui social

Armato di accetta, avrebbe messo a segno due rapine in cinque giorni, mentre i video dei suoi colpi sono diventati virali sui social. Dopo vari giorni d'indagine la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, 50 anni, gravemente indiziato di rapina aggravata. Fondamentale è stata una segnalazione da parte di un conoscente, che ha riconosciuto il presunto rapinatore dai filmati grazie alla sua felpa, la stessa che indossava quando gli agenti si sono presentati a casa sua.

Due rapine in pochi giorni a Ostia

L’ultima colpo del rapinatore con l'accetta è avvenuto a metà dicembre 2025, quando aveva colpito il bar del capolinea della linea Roma-Lido. Pochi giorni prima, un uomo con la stessa arma ha preso di mira una pizzeria di Ostia Antica. Le indagini degli agenti del X Distretto Lido a ricostruire un modus operandi e ad attribuire alla stessa persona le due rapine. L'uomo entrava nelle attività con il volto travisato dal cappuccio della felpa e da un passamontagna, minacciava il gestore o gli addetti alle casse con l'accetta, costringendoli a consegnargli l’incasso giornaliero.

I video dei colpi diventati virali sui social

I video delle telecamere di sorveglianza degli esercizi commerciali presi di mira erano diventati virali sul web, ricondivisi da migliaia di utenti e pagine di cronaca. L'inusuale arma, l’abbigliamento particolare utilizzato – i pantaloni mimetici così come la felpa. la tuta con il logo di una società sportiva – e il forte accento romano hanno catturato l'attenzione di molti. Fra questi anche un uomo che ha riconosciuto un suo conoscente nel rapinatore ripreso dalle videocamere e si è rivolto alla Polizia.

Dopo la segnalazione, gli agenti hanno arrestato un cinquantenne di Roma. Al momento dell’arresto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma, indossava la stessa felpa che appare in uno dei video. L'uomo è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di rapina aggravata e a disposizione dell'autorità giudiziaria.