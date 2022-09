Rapinato tassista a Roma: “Ha detto: ‘Perdonami, mia madre è malata’. Poi mi ha puntato un coltello” Un tassista è stato rapinato intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì al termine di una corsa conclusa a Primavalle, periferia Ovest di Roma.

A cura di Enrico Tata

"È salito sul taxi, mi ha detto: ‘Perdonami, mia madre sta male e ho bisogno di soldi'. Poi ha estratto il coltello dalla tasca, mi ha stretto le braccia attorno al collo e poi me lo ha puntato alla gola. Gli ho dato immediatamente i soldi e se n'è andato. Non saprei, forse gli servivano per comprare una dose di droga". Un tassista è stato rapinato intorno alla mezzanotte tra giovedì e venerdì al termine di una corsa conclusa a Primavalle, periferia Ovest di Roma.

"Ero da solo allo stallo di piazza Irnerio ed ero quasi indeciso se convergere verso il centro. Poi mi ha bussato al finestrino questo ragazzo. Stavo guardando il telefonino ed ero un po’ distratto. Mi ha chiesto: ‘È libero?' e io di getto ho risposto: ‘Prego, entri'. Prima mi ha detto che voleva andare in via Monti di Primavalle. Ma una volta sull’itinerario mi ha fatto girare per delle stradine secondarie verso via Pietro Bembo, da qui ci siamo ritrovati con l’auto di fronte a una scalinata. Ormai ero convinto di avere caricato uno di quelli che apre lo sportello e si dilegua senza pagare. Ma quando siamo arrivati lì, nella strada chiusa ho temuto il peggio", ha raccontato il tassista al Messaggero.

Il passeggero ha estratto un coltello e ha chiesto al tassista di consegnare i contanti che aveva con sé. Nonostante quest'ultimo avesse 100 euro, il ladro si è accontentato delle poche banconote che ha visto. Dell'episodio si stanno occupando gli agenti del commissariato Primavalle di Roma. Sono sempre più frequenti le rapine ai danni dei tassisti, che adesso chiedono più controlli e magari divisori tra conducenti e clienti.