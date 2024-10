Rapinano un anziano in casa a Velletri e lo mandano in ospedale: arrestati

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Avrebbero rapinato un anziano in casa, provocandogli ferite guaribili in quindici giorni. L'episodio risale a martedì scorso 22 ottobre ed è avvenuto all'interno di un palazzo in via Fontana delle Rose nel Comune di Velletri, nel territorio dei Castelli Romani, in provincia di Roma. I carabinieri del Nucleo operativo e Radiomobile della Compagnia di Velletri hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di quarantadue anni italiano ed una donna di trentuno anni slovacca, già nota per reati contro il patrimonio. Tutti e due sono gravemente indiziati e dovranno rispondere davanti all'Autorità giudiziaria del reato di rapina in abitazione.

Secondo qunto ricostruito finora era mezzanotte quando è arrivata una chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento. A farla sono stati alcuni residenti, i quali hanno detto di aver sentito delle urla di aiuto provenienti da un condomino vicino e di aver visto un uomo ed una donna allontanarsi di fretta in strada verso Piazza Garibaldi. I carabinieri hanno raccolto la segnalazione e sono giunti subito sul posto, fermando le due persone in fuga, prima che potessero far perdere le proprie tracce.

Un'altra pattuglia della Compagnia di Velletri ha invece raggiunto l'abitazione all'indirizzo indicato nella segnalazione, dove hanno trovato il padrone di casa ferito. L'uomo ha spiegato ai carabinieri di essere stato vittima di una rapina da parte di due persone, che poi sono scappate. Il personale sanitario giunto sul posto lo ha preso in carico e trasportato in ospedale, le ferite riportate nell'aggressione sono state giudicate guaribili in quindici giorni. I due presunti rapinatori sono stati perquisiti: avevano lo smartphone, la carta di credito e quindici euro in contanti appena rubati. I carabinieri li hanno portati nel carcere di Velletri lui e nella sezione femminile di Rebibbia lei.