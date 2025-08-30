Rapina nella villa di Valentino, svolta nel caso: sospetti sul vigilante che ha messo in fuga i ladri

Aveva sparato dei colpi in aria, facendo scappare i ladri che si volevano introdurre nella villa dello stilista Valentino Garavani. E tutti avevano inizialmente pensato che se tutto era andato bene era stato solo grazie a lui. Ma dopo quasi due mesi, la verità ricostruita dagli agenti della Squadra Mobile di Roma sembrerebbe essere un'altra. E questa nuova verità vuole che il vigilante fosse in realtà il basista della banda. E che quei colpi siano stati sparati in aria semplicemente perché nella villa c'erano delle persone, tra cui lo stilista, mentre al momento del colpo sarebbe dovuta essere vuota. Un avvertimento quindi, un modo per far capire ai complici che dovevano ritirarsi.

Il vigilante, che al momento si è autosospeso dall'incarico, non è ancora formalmente accusato. Gli agenti sono riusciti a identificare uno degli appartenenti alla banda che quel 6 luglio hanno tentato il colpo: si tratta di un uomo del 1991 con un occhio di vetro, che però non sarebbe stato ancora arrestato. Non sono ancora riusciti a risalire invece all'identità del secondo rapinatore, che è ancora sconosciuta. Non è escluso che però una svolta potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.

Erano circa le 19 quando due persone hanno tentato di introdursi nella villa dello stilista Valentino, sulla Cassia. I due, arrivati a bordo di una Fiat Panda, erano entrati nel giardino della villa rompendo la recinzione. Una volta all'interno, si sono provati ad avvicinare alla casa – dove si trovavano lo stesso Valentino e alcuni suoi dipendenti – ma sono stati messi in fuga dagli spari del vigilante. Che, adesso, è sospettato di aver avuto un ruolo in quella vicenda.