Rapina in uno studio dentistico a Roma, sequestrano due medici e un infermiere: arrestati Tre uomini sono stati arrestati e finiti davanti al giudice per rapina. Sono entrati armati di pistola in uno studio dentistico di Pineta Sacchetti, chiudendo il personale in una stanza.

A cura di Alessia Rabbai

Hanno tentato di rapinare uno studio dentistico in zona Pineta Sacchetti a Roma, sequestrando due medici e un infermiere, ma gli agenti della Polizia di Stato li hanno arrestati. I fatti si sono verificati nel primo pomeriggio di ieri, martedì 4 aprile, nel quadrante Nord Ovest della Capitale. Attimi di paura per chi era presente nello studio, che ha temuto il peggio fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Un colpo al seguito del quale fortunatamente non ci sono stati feriti. Da quanto si apprende al momento dell'accaduto erano circa le ore 14 e lo studio dentistico stava svolgendo la sua quotidiana attività quando, improvvisamente hanno fatto irruzione al suo interno tre uomini armati di pistola.

Medici e infermiere chiusi in una stanza

I malviventi hanno minacciato il personale, costringendolo a consegnargli tutto l'incasso disponibile. Nel frattempo hanno chiuso medici e infermiere dentro una staza, anche se per pochi minuti. In breve tempo infatti sul posto sono arrivati i poliziotti del Distretto Aurelio, che hanno bloccato i rapinatori e portati in commissariato. Devono comparire davanti al giudice della direttissima, al quale dovranno rispondere in merito all'accusa di rapina a mano armata.

I rapinatori pronti a scappare su due scooter rubati

All'esterno dello studio dentistico durante le verifiche gli agenti hanno trovato due scooter, che sarebbero serviti ai rapinatori per scappare. Lasciati strategicamente fuori allo studio, una volta preso il bottino gli avrebbero permesso di muoversi agevolmente tra il traffico della città, facendo perdere le proprie tracce. Da successivi accertamenti è emerso che tutti e due i veicoli a due ruote erano rubati.