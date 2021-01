Rapina in farmacia a Primavalle: ladro scappa con l’incasso e scatole di Viagra

Gli agenti della Polizia di Stato indagano per risalire al responsabile di una rapina messa a segno ieri pomeriggio all’interno di una farmacia in piazza Pio IX in zona Primavalle a Roma. Il malvivente ha fatto irruzione all’interno dei locali portandosi via i soldi dell’incasso e alcune scatole di Viagra.