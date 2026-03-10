Rapina con pistola alle poste di viale Adriatico a Montesacro: ladri in fuga, posti di blocco nella zona

Rapina all’ufficio postale di viale Adriatico, a Montesacro: due banditi armati su una moto hanno minacciato una guardia giurata e si sono fatti consegnare il denaro. I carabinieri sono intervenuti sul posto e hanno istituito posti di blocco nella zona per rintracciare i responsabili.

Una rapina è avvenuta poco fa all’ufficio postale di viale Adriatico, nel quartiere Montesacro, a Roma. Due banditi a bordo di una moto hanno intercettato una guardia giurata addetta al trasporto valori mentre stava entrando nell’edificio con il denaro. I due le hanno puntato contro una pistola intimandole di consegnare i soldi, per poi fuggire a bordo della moto, facendo al momento perdere le proprie tracce. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Città Giardino e del Nucleo Operativo della Compagnia Montesacro, che hanno avviato le indagini e istituito posti di blocco in tutta la zona. Tutte le pattuglie sono al momento impegnate nel cercare i fuggitivi.

Secondo le prime informazioni, i due sarebbero stati travisati per evitare di essere ripresi in faccia e così identificati. I carabinieri passeranno al setaccio le telecamere della zona, in modo da capire se possano fornire elementi utili a rintracciare i ladri, che hanno fatto perdere le proprie tracce tra le stradine di Città Giardino. Non è escluso che il mezzo usato fosse rubato, come spesso accade in questi casi.

Quale sia l'entità del bottino, non è stato ancora reso noto. È quasi certo che il colpo fosse studiato nei minimi dettagli, con i ladri che sapevano perfettamente dell'arrivo del furgone porta valori e dei movimenti della guardia giurata, tanto che non ci hanno messo nulla a intercettarla. Questo porta a pensare che non si tratti di improvvisati, ma di professionisti già abituati a questo tipo di azioni. L'uomo minacciato non ha riportato fortunatamente ferite, anche se è in stato di shock per quanto accaduto.

