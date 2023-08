Rapina alle poste in camice bianco e pistola: caccia alla banda dei finti medici Mercoledì mattina i rapinatori sono entrati in un ufficio postale a Casal de’ Pazzi, hanno minacciato impiegati e direttore e si sono fatti consegnare tutto il denaro, circa 50mila euro.

A cura di Enrico Tata

Si sono presentati all'ufficio postale di Casal de' Pazzi, periferia Nord Est di Roma, con cappellini da baseball, occhiali da sole, camice bianco e mascherine chirurgiche. In mano avevano una pistola. Mercoledì mattina, poco dopo l'apertura degli sportelli al pubblico, sono entrati, hanno minacciato impiegati e direttore e si sono fatti consegnare tutto il denaro, circa 50mila euro.

indagini in corso: visionate le immagini delle telecamere di sicurezza

I due rapinatori sono poi scappati di corsa dall'ufficio di via Adriano Fiori e hanno fatto perdere le loro tracce. Sul posto sono arrivati gli uomini del reparto volanti della questura di Roma e dei commissariati Sant'Ippolito e San Basilio. Dopo aver ascoltato i racconti dei testimoni, tutti illesi per fortuna, i poliziotti si sono messi alla ricerca della banda. Per tentare di identificarli, hanno acquisito e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza delle Poste e delle telecamere di sicurezza installate su strada, ma per il momento i malviventi non sono stati ancora rintracciati.

Caccia ai due rapinatori, il loro un travestimento perfetto

Stando a quanto ricostruito, i due rapinatori erano entrambi uomini e di magra corporatura. Ovviamente la loro identificazione è resa molto complicata dal travestimento che hanno utilizzato per mettere a segno il colpo: il cappellino da baseball a coprire la testa, gli occhiali da sole per non far vedere il taglio e il colore degli occhi, il camice bianco da medico per nascondere la corporatura e le braccia e le mascherine chirurgiche per coprire naso e bocca. Insomma, un travestimento perfetto.