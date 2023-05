Rapina ad Ardea: tenta di strappare la borsa a una donna, lei la tiene stretta e scappa a mani vuote Ha “lottato” con tutta se stessa per non farsi portare via la borsa da due rapinatori una donna ad Ardea. I carabinieri cercano i due malviventi fuggiti senza bottino.

A cura di Alessia Rabbai

È sceso dall'auto e ha tentato di strappare la borsa ad una donna, ma è stato costretto a darsi alla fuga a mani vuote insieme al complice. La vittima è stata presa di mira domenica 21 maggio scorso mentre camminava in strada in via della Rotonda, in zona Tor San Lorenzo ad Ardea. Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine due persone a bordo di una Fiat Panda bianca hanno notato la donna in strada, l'hanno seguita e ne hanno studiato i movimenti, per poi entrare in azione.

La donna però non si è arresa al rapinatore e ha trattenuto la borsa. Il rapinatore l'ha spinta a terra, ma lei non ha mollato la presa. E ha continuato a tenerla forte a sé anche quando l'aggressore le ha fatto fare una capriola. I due hanno "lottato" per un po' poi nulla da fare: la donna ha tenuto la borsa stretta a sé con tutta la forza che aveva. La scena incredibile della rapina finita male – per i due malviventi – è stata immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. A soccorrere la donna è stato il gestore di un locale. Si è poi rivolta ai carabinieri per denunciare l'accaduto.

Secondo alcuni residenti non è la prima volta che si vede per Ardea girare una Panda Bianca sospetta, che risulta essere rubata. I due malviventi, dopo aver rinunciato a mettere a segno la rapina per la caparbietà della vittima, sono ripartiti senza l'agognato bottino e, premendo il piede sull'acceleratore, si sono dati alla fuga, facendo perdere almeno temporaneamente le proprie tracce. Ora i carabinieri lil stanno cercando e grazie alle immagini delle telecamere dell'esercizio commerciale tentano di risalire alla loro identità.