video suggerito

Rapina a mano armata nella sala scommesse: all’interno i clienti guardavano la partita di Champions L’altra sera, poco dopo le 21,30, un rapinatore è entrato nel negozio, armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna, e si è diretto alle casse. Ha minacciato i due commessi con l’arma e si è fatto consegnare tutti i soldi contenuti in cassa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rapina a mano armata in una sala scommesse di via Nettunense, all'interno del territorio del comune di Ariccia. L'altra sera, poco dopo le 21,30, un rapinatore è entrato nel negozio, armato di pistola e con il volto coperto da un passamontagna, e si è diretto alle casse. Ha minacciato i due commessi con l'arma e si è fatto consegnare tutti i soldi contenuti in cassa. In quel momento la sala scommesse era piena di persone che stavano guardando la partita di Champions League tra Inter e Manchester City sugli schermi

Stando a quanto si apprende, il rapinatore ha scelto come obiettivo una sala scommesse che si trova al chilometro 6.500 di via Nettunense, tra le frazioni di Pavona e Cecchina (Albano Laziale), all'interno del territorio di Ariccia. In quella zona ci sono diverse attività commerciali e proprio accanto c'è un frequentato locale di sushi. Come anticipato, il rapinatore, circa 50 anni, è entrato armato all'interno del negozio e ha minacciato i commessi. Il bottino sembrerebbe ammontare a circa mille euro. L'uomo indossava un giubbotto e pantaloni scuri.

Dopo aver portato a termine la rapina, il malvivente è scappato da solo a bordo di uno scooter. Sul caso stanno indagando i carabinieri delle stazioni di Cecchina e Castel Gandolfo, avvertiti immediatamente dopo il colpo dal gestore della sala scommesse. In queste ore i militari effettueranno l'analisi delle telecamere di sicurezza installate in zona, i cui filmati potrebbero fornire indizi utili all'identificazione del rapinatore. Per ora, comunque, non è stato rintracciato.

Stando a quanto riportano le cronache locali, qualche settimana fa è avvenuta un'altra rapina molto simile come modus operandi in un centro commerciale che si trova nei pressi della sala scommesse.