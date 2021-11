Rapina 14 negozi in soli tre mesi: malvivente incastrato grazie a un tatuaggio sul braccio Attualmente il rapinatore si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Dovrà rispondere della pesante accusa di aver messo a segno ben 14 rapine a Roma in soli tre mesi.

A cura di Enrico Tata

Un romano di 49 anni è accusato di aver messo a segno ben quattordici rapine aggravate in supermercati, negozi di casalinghi e altri esercizi commerciali in soli tre mesi. Tor Carbone, Colombo e San Giovanni i quartieri della Capitale presi di mira dal malvivente nei mesi di settembre, ottobre e novembre.

Le indagini: rapinatore incastrato grazie a un tatuaggio

Le telecamere di sicurezza delle attività derubate hanno permesso di ricondurre tutti i colpi a una sola persona e in seguito le testimonianza delle vittime hanno incastrato il malvivente: tutti hanno raccontato di aver subito una rapina da un uomo armato di coltelli o pistola, particolarmente robusto e con una fasciatura sulla mano sinistra. Probabilmente, hanno ipotizzato gli investigatori, quella benda serviva a coprire un tatuaggio che lo avrebbe reso riconoscibile. In effetti era proprio così: i poliziotti hanno ristretto il campo delle indagini a persone con precedenti per rapina, residenti nei quartieri in cui si trovano i negozi in questione e hanno identificato un uomo di 49 anni che in effetti aveva un tatuaggio sul dorso della mano, All'interno della sua abitazione sono stati trovati abiti compatibili con quelli ripresi dalle telecamere di sorveglianza e nel sottosella della motocicletta è stata trovata una pistola giocattolo. Di fronte a queste evidenze, il rapinatore ha ammesso le proprie colpe. È stato per questo sottoposto a fermo e deferito per ricettazione di due scooter rubati. Attualmente si trova agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Come detto, dovrà rispondere della pesante accusa di aver messo a segno ben 14 rapine a Roma in soli tre mesi.