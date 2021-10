Ramo cade su due auto all’Eur: feriti due ragazzi di 18 e 21 anni Paura per due ragazzi di diciotto e ventuno anni rimasti feriti oggi pomeriggio nel crollo di un ramo in viale Tupini zona Eur a Roma. È precipitato sull’auto a bordo della quale si trovavano e che era in sosta. Per entrambi le ferite sono lievi, ma comunque sono stati trasportati con l’ambulanza in ospedale.

A cura di Alessia Rabbai

Un ramo è caduto su due automobili in viale Tupini in zona Eur a Roma. Nell'impatto sono rimasti feriti due ragazzi di diciotto e ventuno anni, che hanno avuto bisogno di ricorrere a cure mediche e sono stati trasportati in ospedale. I fatti risalgono al primo pomeriggio di oggi, mercoledì 6 ottobre, giornata di allerta meteo nella Capitale e nel Lazio. Secondo le informazioni apprese erano circa le ore 15.30 quando il ramo, complice il maltempo che sta imperversando in questi giorni, si è staccato dall'albero al quale apparteneva ed è precipitato al suolo, colpendo due vetture parcheggiate sulla strada sottostante, una Fiat Panda e una Land Rover. A bordo della prima c'erano i due giovani, che sono rimasti travolti dal ramo. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta d'intervento, sul posto è arrivato il personale sanitario in ambulanza, che li ha soccorsi. Per estrarli dalla macchina è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco, che arrivata la richiesta alla Sala Operativa del Comando provinciale di Roma, sono giunti con una squadra e hanno lavorato per rimuovere il ramo ed estrarre i due ragazzi dall'abitacolo della vetttura. Una volta fuori, sono stati consegnati ai paramedici, che li hanno traportati in ambulanza con codice azzurro all'ospedale. Arrivati al pronto soccorso, i medici hanno constatato che le loro condizioni di salute erano buone e che hanno riportato solo ferite di lieve entità. Una vicenda che si sarebbe potuta concludere con conseguenze ben peggiori, una tragedia sfiorata.

Viale Tupini chiuso, bus deviati

Presenti per gli accertamenti di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, con le pattuglie del IX Gruppo Eur, che hanno messo in sicurezza dell'area interessata dal crollo del ramo e hanno chiuso temporaneamente la strada. Gli addetti del servizio giardini hanno svolto le verifiche tecniche di competenza sull'alberatura. Disagi alla circolazione dei mezzi pubblici, con le linee 31 e 780 che sono state deviate su via dell'Astronomia, viale Beethoven e viale Europa. Terminate le operazioni di soccorso e i relativi accertamenti, la strada è stata riaperta al traffico nel corso del pomeriggio.