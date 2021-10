Maltempo a Roma, allerta meteo per giovedì 7 ottobre: venti forti e di burrasca nella regione Per domani, giovedì 7 ottobre, è stata diramata dalla Protezione civile un’allerta meteo gialla per “venti forti da forti a burrasca specie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici”, con “possibili mareggiate lungo le coste esposte”. Continua, dopo oggi, l’ondata di maltempo che ha investito il Lazio.

A cura di Redazione Meteo

Allerta meteo gialla domani, giovedì 7 ottobre 2021, in tutto il Lazio. Nella regione sono previsti da domani mattina, e per le successive 18 – 24 ore, "venti forti da forti a burrasca specie sui settori settentrionali e sui crinali appenninici", con "possibili mareggiate lungo le coste esposte". Dopo la giornata di oggi, segnata da temporali e dal maltempo, un'altra allerta meteo è stata diramata per domani, segno che l'ondata di maltempo che ha colpito la regione ancora non si arresta. La nota spiega inoltre che la Sala operativa permanente della Regione Lazio ha "invitato tutte le strutture ad adottare tutti gli adempimenti di competenza" e ricordato che, nel caso di emergenza, "la popolazione potrà fare riferimento alle strutture comunali di Protezione civile alle quali la Sala Operativa Regionale garantirà costante supporto".

Allerta meteo per temporali a Roma e nel Lazio

E anche quella di oggi a Roma, Rieti, Latina, Viterbo e Frosinone è stata una giornata all'insegna del maltempo. Piogge e temporali sono cominciati a cadere sin dalle prime ore del mattino, creando disagi nelle città soprattutto dal punto di vista del traffico, completamente bloccato sulle arterie principali. Sono stati segnalati code e rallentamenti in diverse zone di Roma ma anche sulle strade più percorse dai pendolari, dove si sono verificati incidenti e allagamenti. Ceduto anche parte del manto stradale di via Pontina – non è chiaro se a causa delle forti piogge che sono cadute nella notte – motivo per il quale un tratto di strada è stato chiuso, con il traffico deviato verso la strada Migliaia 56 e Migliara 58.