Rallentamenti sulla metro A: malore per un passeggero. L’altoparlante: “Non salite sul prossimo treno” Ancora rallentamenti sulla linea A della metropolitana. L’altoparlante segnala un guasto e ad un certo punto invita i pendolari ad allontanarsi dalle porte dei treni perché sono troppo pieni. Malore per un passeggero a Cipro. Servizio in corso di normalizzazione.

A cura di Beatrice Tominic

I treni pieni alla banchina di Repubblica, in direzione Battistini.

Rallentamenti su tutta la linea A della metropolitana a Roma. Sempre più persone riempiono la banchina della stazione di Repubblica, in direzione Battistini. "Sto aspettando un treno da mezz'ora. Ne sono passati due, strapieni. Anche nei vagoni alla fine di ogni convoglio, generalmente con meno gente. Anche dall'altoparlante hanno suggerito di non salire: hanno detto chiaramente di non avvicinarsi alle porte – racconta un lettore a Fanpage.it che da quando è arrivato in banchina, alle 17.33, è riuscito a prendere la metropolitana soltanto alle 18.05 – Nel frattempo, durante l'attesa, dall'altoparlante hanno spiegato che la situazione dipenderebbe da un guasto".

Nuovo pomeriggio nero per i viaggiatori e le viaggiatrici sui mezzi pubblici della Capitale a causa di nuovi rallentamenti su tutta la linea A della metropolitana, da Anagnina a Battistini. Mentre non si arresta il dibattito sui taxi, centinaia di cittadini e cittadine, oltre che di turisti e turiste, si trovano a fare i conti con il servizio pubblico cittadino, che prosegue in condizioni sempre più precarie. "Dopo dieci minuti siamo ancora fermi a Barberini, la fermata successiva a quella dove sono salito in treno – continua – Non so quando tornerò a casa".

Malore per un passeggero a Cipro

Secondo quanto si apprende, oltre al guasto annunciato dagli altoparlanti, a minare il regolare transito della metropolitana si è aggiunto anche il malore di un passeggero che si è sentito male nella stazione di Cipro. Come spesso accade, ne sta risentendo l'intera linea. Ma da Atac rassicurano: il servizio è in corso di normalizzazione.