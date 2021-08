Raggi sul “no” Olimpiadi sceglie la strada dell’incoerenza e dà la colpa al PD

A cura di Valerio Renzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Olimpiadi Tokyo 2020 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ieri facevamo il punto sul disastro per la spesa pubblica e le città ospitanti che rappresentano i Giochi olimpici. Una costante che, secondo economisti e ricercatori, è stata confermata anche dalla rassegna appena conclusa a T0kyo. Il ritiro di Roma dalla candidatura per ospitare le Olimpiadi del 2024 è stata senza dubbio la scelta politicamente più coraggiosa, coerente e di rottura presa dalla giunta di Virginia Raggi all'inizio del suo mandato. Coerentemente con le promesse avrebbe dovuto anche dire no allo Stadio della Roma a Tor di Valle, ma poi si sa come è finita.

Ieri il fuoco di fila contro la sindaca in cerca del secondo mandato è stato impressionante, in particolare da parte del centrosinistra. Decine di dichiarazioni astiose di fronte alle immagini di Parigi in festa: "Doveva toccare a Roma". Una polemica facile, ancora di più in tempo di elezioni e con ancora negli occhi i successi degli atleti azzurri. Virginia Raggi per rispondere però ha deciso la strada più semplice, dando la colpa agli avversari invece di spiegare nuovamente ai cittadini le ragioni assolutamente comprensibili di quel "no".

"Nicola Zingaretti per come avete ridotto Roma prima che arrivassi io era inimmaginabile candidarsi a Olimpiadi. La città non avrebbe retto. Colpa dell'ennesimo e drammatico errore commesso dal PD. Adesso, invece, dopo aver risanato conti Roma può correre. Infatti puntiamo a Expo 2030". Invece di rivendicare con forza la strada presa, sfiorando il ridicolo, Raggi dà la colpa al Partito Democratico. Ora se è comprensibile non volersi sfilare dal coro di giubilo per le imprese dell'atletica italiana e dall'ondata di successi dello sport italiano, scelte politiche di questo peso andrebbero difese coerentemente o semplicemente dire "sui grandi eventi abbiamo cambiato idea". Sono tante le cose su cui il Movimento 5 Stella arrivato al governo ha cambiato idea, deludendo tanti elettori, ma quello che non è cambiato è la sostenibilità delle Olimpiadi e le difficoltà di una città che non ha neanche gli impianti per smaltire i propri rifiuti.